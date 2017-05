Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Hongkong und Schanghai blieben die Börsen wegen des Feiertags Drachenbootfest geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.412,50 -0,05% +7,67% Euro-Stoxx-50 3.564,39 -0,41% +8,32% Stoxx-50 3.219,45 -0,36% +6,94% DAX 12.613,35 -0,12% +9,86% FTSE 7.515,37 -0,43% +5,22% CAC 5.301,43 -0,58% +9,03% Nikkei-225 19.677,85 -0,02% +2,95% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,1 -13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,51 49,99 -0,6% -0,29 -12,8% Brent/ICE 51,75 52,29 -1,0% -0,54 -11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.263,84 1.266,98 -0,2% -3,14 +9,8% Silber (Spot) 17,30 17,40 -0,5% -0,10 +8,7% Platin (Spot) 945,40 956,50 -1,2% -11,10 +4,6% Kupfer-Future 2,55 2,57 -0,5% -0,01 +1,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte am ersten Handelstag nach dem verlängerten Wochenende mit einem leichten Abschlag starten. Am Montag blieben aufgrund des "Memorial Day" in den USA die Börsen geschlossen. Nach einer guten Berichtssaison für das erste Quartal fragen sich derzeit die Investoren, wie lange der Marktoptimismus und die niedrige Volatilität noch anhalten werden. Einige Analysten zeigen sich durchaus besorgt. So würden einige Bereiche, wie zum Beispiel der Automobil-Sektor, nach Jahren einer guten Entwicklung bereits erste Warnsignale aussenden. Für Impulse könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Zudem wird sich im Verlauf Fed-Gouverneurin Lael Brainard bei der New York Association for Business Economics äußern. Brainard ist in diesem Jahr stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss der US-Notenbank. Der aktivistische Investor Elliott Management hat im Streit um die Absetzung des Aufsichtsratschefs von Akzo Nobel vor Gericht eine Schlappe eingesteckt. Damit steigt der Druck auf den US-amerikanischen Akzo-Konkurrenten PPG Industries, ein feindliches Angebot für den niederländischen Farben- und Spezialchemiehersteller zu unterbreiten, oder aber seine monatelangen Übernahmeversuche aufzugeben. Akzo Nobel hatte Anfang Mai die dritte, nachgebesserte Offerte in Höhe von rund 24,6 Milliarden Euro abgelehnt. Die Aktie von PPG ist vorbörslich noch nicht aktiv.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex März 20 Städte PROGNOSE: +5,8% gg Vj zuvor: +5,9% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 119,0 zuvor: 120,3

FINANZMÄRKTE EUROPA

Rekorde bei den Aktien der zweiten Reihe prägen am Dienstagmittag die europäischen Aktienmärkte, die erste Reihe tritt dagegen auf der Stelle. In Italien haben die Aktien Eröffnungsverluste wieder wettgemacht, in Paris und in Zürich bröckeln die Kurse etwas ab. TecDAX und MDAX setzen zwar ihre Rekordserie fort, die Dynamik weicht aber auch hier aus dem Markt. Auch bei den Branchenindizes setzt sich kein nachhaltiger neuer Trend durch. Mit den Telekom-Aktien, den Nahrungsmitteltiteln und den Papieren von Herstellern der Güter des täglichen Bedarfs stehen ausgerechnet die Gewinnerbranchen der vergangenen Tage mit Abschlägen von bis zu 0,7 Prozent etwas unter Druck. Rohstofftitel ziehen dagegen etwas an, und die Banken lösen sich deutlich von den Tagestiefs. Das gilt auch für den Euro, der wieder über 1,1160 Dollar gehandelt wird und damit einen halben Cent über dem Stand vom Morgen. "Italien muss man im Auge behalten, um ein stärkeres politisches Risiko handelt es sich aber noch nicht", sagt ein Marktteilnehmer. Die Spekulation um Neuwahlen hatte die Märkte vorübergehend etwas belastet. Beim Billigflieger Ryanair bemängeln Händler die Ziele für das laufende Geschäftsjahr als zu vorsichtig. Der Kurs fällt aber nur noch um 0,2 Prozent und hat damit deutliche größere Abschläge wieder aufgeholt. Hier könnte geholfen haben, dass Ryanair einen Aktienrückkauf für 600 Millionen Euro angekündigt hat. Seit Jahresbeginn ist die Aktie sehr gut gelaufen, so dass bei den anfänglichen Verlusten von über 3 Prozent auch Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben könnten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:26 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1160 +0,44% 1,1110 1,1181 +6,1% EUR/JPY 123,85 +0,49% 123,24 124,43 +0,7% EUR/CHF 1,0899 +0,03% 1,0896 1,0907 +1,8% EUR/GBP 0,8676 +0,03% 0,8674 1,1488 +1,8% USD/JPY 110,96 +0,06% 110,89 111,29 -5,1% GBP/USD 1,2860 +0,38% 1,2812 1,2844 +4,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich am Dienstag in engen Grenzen uneinheitlich gezeigt. An den Aktienmärkten in Hongkong und Schanghai wurde wegen des Drachenbootfests nicht gehandelt und wegen des Feiertages in Großbritannien und den USA am Montag fehlten auch von dort mögliche Impulse. So fokussierte sich vieles auf den Yen, der deutlicher zulegte. In Tokio schaffte der Nikkei-Index dank einer späten Erholung von den Tagestiefs praktisch noch eine Punktlandung auf dem Vortagesschluss. Der stärkere Yen belastete zwar tendenziell die Stimmung, dem standen aber einige günstige Wirtschaftsdaten gegenüber. In Seoul kam der Kospi nach seiner sechstägigen Rekordjagd zwar etwas zurück, allerdings nur um 0,3 Prozent. Selbst dass Nordkorea am Montag erneut eine Rakete abgeschossen hatte, konnte der Konjunkturzuversicht in Südkorea zuletzt nichts anhaben. Aktien aus dem Tourismussektor, die gleichwohl leicht negativ auf die Entwicklung in Nordkorea reagiert hatten, erholten sich wieder. Asiana Airlines, Korean Air und Lotte Shopping gewannen zwischen 0,8 und 3,2 Prozent. Sydney schaffte ein kleines Plus, doch war es hier zuletzt überwiegend nach unten gegangen mit den Kursen, vor allem im Bankensektor. Etwas erholte Bankenkurse waren es denn auch überwiegend, die den Index um 0,2 Prozent nach oben hievten.

CREDIT

Die politische Lage in Italien sorgt am Dienstag für steigende Risikoprämien im europäischen Kredithandel. Unklar und politisch umstritten sind nach wie vor der Modus und der Zeitpunkt der nächsten Parlamentswahl. Paolo Pizzoli von der ING spricht von "Unsicherheit über die Regierungsfähigkeit nach der Wahl". Mit dem Wahlausgang aber stehe und falle auch der Staatshaushalt des immens verschuldeten Landes. Die ungewisse politische Lage in Italien verteuert dessen Refinanzierung an den Kapitalmärkten: Die Zinsdifferenz zwischen zehnjährigen italienischen Staatsanleihen und Bundesanleihen ist seit Wochenbeginn um 14,5 auf 191 Basispunkte gestiegen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Infineon/Ploss setzt auf China und will in USA zukaufen

Infineon-Chef Reinhard Ploss setzt weiter auf den chinesischen Markt. Die zu beobachtende teilweise Abkühlung der Konjunktur treffe den Halbleiterkonzern bisher nicht. Die "allermeisten Bereiche, in denen die Kunden von Infineon tätig sind, wachsen nach wie vor sehr deutlich", sagte der Manager in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

RWE-CFO Krebber verantwortet im Vorstand künftig auch Energiehandel

Der Finanzvorstand des Energieversorgers RWE, Markus Krebber, wird in dem zweiköpfigen Gremium künftig auch für den Energiehandel zuständig sein. Damit verantwortet Krebber den Bereich im Konzern, aus dem er kommt: Vor seiner Berufung in den Vorstand im September vergangenen Jahres war der Manager Chef der Energiehandelstochter RWE Supply & Trading.

RAG-Stiftung erhöht Steinkohle-Rückstellungen um 400 Mio EUR

Anderthalb Jahre vor dem Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland sind die Folgekosten nach Einschätzung der RAG-Stiftung langfristig absichert. Die Stiftung, die für die sogenannten Ewigkeitslasten aufkommen muss, erwirtschaftete nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr einen Überschuss von 393 Millionen Euro und stockte ihre Rückstellung für diese Lasten auf 4,84 Milliarden Euro auf.

Symrise kauft britischen Saftlieferanten Cobell

Der Duft- und Aromenhersteller Symrise verstärkt sein Geschäft in Großbritannien mit einer Übernahme. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, kauft es Cobell Limited, den größten britischen Saftlieferanten. Den Kaufpreis nannte die Symrise AG nicht

NordLB streicht bis zu 1.250 Stellen und erwägt Bereichsverkäufe

May 30, 2017

