BERLIN (dpa-AFX) - Die meisten privaten Kreditnehmer in Deutschland begleichen ihre Raten pünktlich. 97,8 Prozent der laufenden Kredite wurden 2016 reibungslos zurückbezahlt, wie die Auskunftei Schufa am Dienstag in Berlin mitteilte. Das sei der höchste Wert seit zehn Jahren. Das Niveau lag seit 2006 allerdings nie unter 97,5 Prozent. "Das Kreditverhalten der deutschen Verbraucher ist über alle Altersgruppen hinweg vorbildlich", sagte Schufa-Vorstandschef Michael Freytag. Zum Jahresende 2016 waren bei der Schufa 17,4 Millionen laufende Ratenkredite gespeichert - 0,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./brd/DP/jha

