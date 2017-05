Wallisellen (ots) - Gerade in einem Umfeld mit historisch tiefen

Zinsen wollen sich viele den Traum von Eigenheim erfüllen. Dabei

spielen bei der Immobilienfinanzierung Versicherungen eine immer

wichtigere Rolle, da sie bei längeren Hypothekenlaufzeiten häufig

günstiger sind als Banken. Ein Trend, von dem auch die Allianz Suisse

als Anbieterin profitiert.



Ein Haus mit eigenem Garten, eine moderne Eigentumswohnung in der

Stadt - und einfach lieber besitzen, als teuer zu mieten. Zwar gilt

die Schweiz noch immer als ein Land der Mieter, aber immer mehr

Schweizerinnen und Schweizer wollen sich ihren Traum vom Eigenheim

erfüllen. Auch trotz zum Teil massiv gestiegener Immobilienpreise,

den tiefen Hypothekenzinsen sei Dank. Zwar finanzieren die Banken

noch immer den überwiegenden Anteil der Immobilien, aber auch

Versicherungen mischen in diesem Geschäft immer erfolgreicher mit.

Denn gerade bei langfristigen Festhypotheken bieten sie häufig sehr

attraktive Konditionen an. Von diesem Trend profitiert auch die

Allianz Suisse, deren Hypothekenvolumen in den vergangenen fünf

Jahren um rund 14 Prozent gestiegen ist - das entspricht einem

Wachstum von durchschnittlich 70 Millionen im Jahr, Tendenz weiter

steigend. Das Gesamtvolumen der Hypotheken beträgt bereits rund 2,5

Milliarden Franken.



Für Marvin Simoni, Leiter Hypotheken der Allianz Suisse, ist das

Ende der Entwicklung noch lange nicht erreicht: "Die Niedrigzinsphase

wird in der Schweiz noch andauern, weshalb die Nachfrage weiter

steigen wird. Und gegen eventuell steigende Zinsen sichern sich die

Kunden vor allem mit langlaufenden Festhypotheken ab. Der Kauf eines

Eigenheims ist für viele also nach wie vor attraktiv." Zwar biete die

Allianz Suisse auch variable Hypotheken an, rund 96 Prozent der

vergebenen Hypotheken seien allerdings Festhypotheken mit einer

Laufzeit von zehn und mehr Jahren. Die Allianz Suisse finanziert

ausschliesslich Wohnliegenschaften wie Ein- und Mehrfamilienhäuser

und Eigentumswohnungen, die Durchschnittshypothek beträgt dabei rund

500'000 Franken.



Finanzierung auf gesunde Beine stellen



Trotz der stark gestiegenen Preise für Wohneigentum sieht

Hypothekenexperte Marvin Simoni in der Schweiz noch keine generelle

Marktüberhitzung, eher regional unterschiedliche Trends. Der

Nachfrage nach Hypotheken tut dies keinen Abbruch. Was die

Finanzierung der Immobilie anbelangt, gilt laut Marvin Simoni aber

der Grundsatz: Wer ein Eigenheim kaufen möchte, sollte eine

gefestigte Lebenssituation haben, denn ein Eigenheim ist auch

verbunden mit weniger Flexibilität und die Lebenssituation kann sich

rasch ändern. Deshalb sei eine solide Kapitalausstattung notwendig,

wenn man bei einer unvorteilhaften Entwicklung der Immobilienpreise

oder Zinsen nicht plötzlich in die Schuldenfalle geraten wolle. Die

Allianz Suisse orientiert sich bei der Hypothekenvergabe an den

marktüblichen Standards: Jeder Käufer muss mindestens 20 Prozent der

Kaufsumme selbst aufbringen. Davon dürfen maximal 10 Prozent aus dem

Guthaben der 2. Säule stammen. Die Tragbarkeitsberechnung basiert auf

einem kalkulatorischen Zinssatz von fünf Prozent, wobei das

Verhältnis der kalkulatorischen Kosten zum Bruttoeinkommen maximal 33

Prozent betragen darf.



Weiteres Potenzial nutzen



Für die Allianz Suisse ist das Hypothekengeschäft aber nicht nur

attraktiv, weil es als relativ risikoarm gilt und langfristig

Renditesicherheit verspricht: Es erhöht gleichzeitig auch die

Kundenbindung und ermöglicht weiteres Zusatzgeschäft mit

Vorsorgeprodukten oder Sachversicherungen. "Wir streben eine

langfristige Kundenbeziehung an und wollen Einpolicenkunden zu

Mehrpolicenkunden machen. Dafür ist eine Hypothek der ideale

Türöffner", ist Marvin Simoni überzeugt. Kunden mit mehreren

Versicherungsverträgen bei der Allianz Suisse erhalten dann auch eine

Vergünstigung auf den Hypothekarzins. Künftig soll das

Hypothekengeschäft noch stärker im Vertrieb der Allianz Suisse

verankert und in die Digitalisierung investiert werden.



Originaltext: Allianz Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008591

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008591.rss2



Kontakt:

Hans-Peter Nehmer, Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 058 358 88 01; hanspeter.nehmer@allianz.ch



Bernd de Wall, Senior Spokesperson

Telefon: 058 358 84 14, bernd.dewall@allianz.ch