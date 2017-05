Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Valetta (pta038/30.05.2017/13:00) - solidare real estate holding plc ("solidare") (MT0000580101 / A1JGT0 / XNH), eine auf das Wachstumssegment Micro-Apartments spezialisierte Immobiliengesellschaft, hat mit von RoundShield Partners beratenen Fonds eine Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 50 Millionen Euro abgeschlossen. Diese Mittel stehen solidare ab sofort und direkt zur Verfügung. Sie dienen dem Zweck, solidare zu einem führenden Anbieter von Micro-Apartments in Deutschland zu entwickeln.



