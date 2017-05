Hunderttausende Einzelpreise erheben Preisermittler jeden Monat. Damit wird die Teuerungsrate in Deutschland berechnet. Dahinter steckt ein komplexes Verfahren.

Der Tag beginnt mit einer Preissenkung: Bianca Kasper steht in der Obstabteilung eines Supermarkts in Wiesbaden - vor ihr Tomaten aus den Niederlanden. 1 Kilogramm kostet 1,99 Euro. Im Auftrag des Hessischen Statistischen Landesamts macht Kasper jeden Monat einen Prüfgang durch 43 Geschäfte, Läden und Dienstleistungsbetriebe. Sie kontrolliert Obst, Gemüse, Spielwaren und Schulranzen, insgesamt 407 Produkte. Kasper ist Preisermittlerin. "Seit ich den Job mache, nehme ich Preise bewusster wahr", sagt die 31-Jährige. Im April kosteten die Tomaten noch 2,99 Euro.

Was sie diesmal notiert an Teuerungen, Preissenkungen und Angeboten, geht ein in den Verbraucherpreisindex für Mai. Er zeigt Millionen Bundesbürgern an, ob das Leben in Deutschland teurer oder billiger geworden ist.

Bei den Tomaten gab es eine saftige Preissenkung von über 33 Prozent - allerdings mit geringem Einfluss auf den Verbraucherpreisindex. Denn über 300 000 Einzelpreise gehen laut dem Statistischen Landesamt jeden Monat in Deutschland in die Berechnung ein. In Hessen sind dafür 52 Preisermittler unterwegs, bundesweit mehrere Hundert.

"Es ist ein Bereich der Statistik, der sehr nahe an der Lebenswirklichkeit der Menschen ist", sagt Landesamt-Referent Markus Stahl. Schließlich gehe jeder einkaufen. Die Daten der ausströmenden Preisermittler laufen in seinem Team zusammen: Er, sieben Frauen und zwei Männer prüfen sie auf Plausibilität: Gibt es ungewöhnliche ...

