SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Smartphone-Hersteller und Netzausrüster Huawei Technologies wagt sich auf unbekanntes Terrain und hat eine eigene PC-Reihe vorgestellt. Diese soll an Premium-Kunden verkauft werden. Huawei greift damit etablierte Hersteller wie HP, Dell, Lenovo und Co. an. Mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...