Lieber Leser,

Marktteilnehmer haben auf den neuen Deal seitens der OPEC-/Nopec-Länder etwas enttäuscht reagiert. Der Ölpreis fiel am Donnerstag, stabilisierte sich jedoch bereits am Freitag wieder. Wir haben über den Deal bereits in der vergangenen Woche berichtet. Etwas enttäuschend war, dass keine weiteren Kürzungen, sondern lediglich eine Verlängerung der Laufzeit vereinbart wurde.

Erwartungen an weiter fallende US-Bestände

Dennoch stellt sich bei der ganzen Sache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...