Die NordLB hat das Kursziel für Schaeffler nach Zahlen von 14,50 auf 15,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das erste Quartal sei am Markt auf skeptische Stimmen gestoßen, schrieb Analyst Frank Schwope am Dienstag mit Blick auf eine am Berichtstag sehr negative Kursreaktion. Während sich das Industriegeschäft in der Restrukturierung befinde, sei die operative Marge (Ebit) im Autozulieferbereich zu Jahresbeginn zurückgegangen./tih/tav

AFA0035 2017-05-30/13:42

ISIN: DE000SHA0159