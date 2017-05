Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BNP Paribas nach der Berichtssaison im Bankensektor auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Fazit sei, dass eine positive Gewinnwirkung durch langfristig steigende Zinsen noch in weiter Ferne liege, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die Nettozinsertrag seien zwar besser als erwartet ausgefallen, diesbezüglich seien aber weitere Fortschritte nötig. BNP Paribas zähle er weiterhin zu seinem Favoritenkreis in der europäischen Finanzbranche./tih/tav

ISIN: FR0000131104