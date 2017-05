Maßgeblich für den Absatz von Wellpappenerzeugnissen ist die Situation der verpackenden Industrie und die Neigung der Verbraucher zum Geldausgeben. Beides hat sich im Vorjahr günstig entwickelt. Mit 1,9 Prozent ist das Bruttoinlandsprodukt 2016 stärker gewachsen als erwartet. Eckpfeiler dieses Zuwachses war, wie schon in den Vorjahren, eine robuste Exportwirtschaft mit plus 2,5 Prozent, die um zwei Prozent weiter gestiegenen privaten Konsumausgaben sowie die staatlichen Konsumausgaben, die mit plus 4,2 Prozent sogar noch deutlich stärker zulegten. "Erneut konnten Wellpappenverpackungen die Rolle als Möglichmacher im Konjunkturaufschwung unter Beweis stellen", sagte Dr. Steffen P. Würth, Vorsitzender des VDW, anlässlich der Jahrespressekonferenz des Verbands.

Der gestiegenen Nachfrage nach Wellpappenerzeugnissen steht eine negative Entwicklung der Erlöse gegenüber. Der Preis pro Quadratmeter Wellpappe sank im Jahresverlauf 2016 von 52,9 Cent im Januar auf 51,5 Cent pro Quadratmeter im Dezember. Dies ist der niedrigste gemessene Wert seit Dezember 2010. Im Durchschnitt lagen die Preise für Wellpappenerzeugnisse in 2016 bei 52,5 Cent pro Quadratmeter und somit 0,5 Prozent niedriger als 2015. Entsprechend blieb der Umsatz mit einem Plus von 1,0 Prozent hinter den Erwartungen der Branche zurück.

Mit einem im Jahr 2016 um durchschnittlich 3,8 Prozent gesunkenen Einkaufspreis für den wichtigsten Rohstoff, das Wellpappenrohpapier, entspannte sich für die Unternehmen die seit Jahren problematische Kostensituation nur kurzfristig. Zum Jahresbeginn 2017 hat sich das Blatt mit zweistelligen Preiserhöhungen bei den Wellpappenrohpapieren allerdings drastisch gewendet, so Würth. Weitere Preiserhöhungen seien angekündigt. Zusätzlich belastend wirkt sich der Tarifabschluss zwischen dem HPV und Verdi aus, der Lohnerhöhungen von jeweils 2,1 Prozent zum Januar 2017 und ...

