Der Truck vereint auf 35 Quadratmeter Fläche rund 30 Terrabyte Datenvolumen, 850 Meter Kabel, 30 Quadratmeter LED-Video-Decke und 25 Quadratmeter Screens. Was auf den ersten Blick zum Teil verborgen bleibt, macht ein Rundgang durch das InnovationLab erlebbar. »Wir wollen das Neue nicht nur sichtbar machen, sondern vor allem informieren und zum Ausprobieren anregen«, sagt Bernhard Köthenbürger, Leiter Marketing bei Sonepar Deutschland. Deshalb war der Truck von Beginn an so konzipiert, dass die Inhalte an neue Entwicklungen angepasst und erweitert werden können.

Smart Home und Smart City

Neben den Themen Konnektivität, Industrie 4.0, Internet der Dinge, Digitalisierung und Erneuerbare Energien ergänzt als ein Schwerpunkt Smart Home die interaktive Darstellung des überarbeiteten InnovationLabs. Auf dem Weg zur Smart City erfasst die digitale Vernetzung zunehmend auch das Wohn- und ...

