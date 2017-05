München (ots) -



Die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe ernennt die Funk- und Soulband BITTENBINDER aus München zu Botschaftern. Die Band wird künftig die Hilfsorganisation ehrenamtlich in der Öffentlichkeit vertreten und Aktionen von Menschen für Menschen unterstützen.



Die Ernennungsurkunde nahmen am Samstag (27. Mai 2017) Veronika Bittenbinder und Lidwine Reustle (www.bittenbinder-music.de) bei einer Veranstaltung in Frankfurt durch den Stiftungsratsvorsitzenden und Münchens Alt-Oberbürgermeister Christian Ude entgegen. Die Musiker werden besonders die Jugendinitiative "High Five 4 Live" (www.highfive4life.de) der Hilfsorganisation unterstützen, die junge Menschen dazu aufruft, sich für die Projekte von Menschen für Menschen (www.menschenfuermenschen.de) in Äthiopien zu engagieren.



"Wir freuen uns sehr, dass die Band BITTENBINDER das Menschen für Menschen- Botschafterteam verstärkt und uns künftig besonders bei der Jugendarbeit unterstützen wird. Gerade junge Menschen für die Entwicklungszusammenarbeit zu begeistern, ist für die langfristige Arbeit in Äthiopien enorm wichtig ", sagte Christian Ude bei der Übergabe der Botschafterurkunde.



Die Botschafter von Menschen für Menschen sind: Sara Nuru (Unternehmerin), Ralf Bos (Initiator von "Spitzenköche für Afrika"), Haile Gebrselassie (Weltrekordläufer), die Killerpilze (Rockband), Julia Simic (Fußballerin) sowie Talia Bos und Alexander Kochanowski (Initiatoren von "Spitzenwinzer für Äthiopien").



Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier: www.menschenfuermenschen.de



Spendenkonto Stiftung Menschen für Menschen Stadtsparkasse München IBAN: DE64701500000018180018 SWIFT (BIC): SSKMDEMM Online: www.menschenfuermenschen.de



Pressekontakt: Stiftung Menschen für Menschen Brienner Straße 46, 80333 München, Germany Lisa-Martina Kerscher, E-Mail: lisa.kerscher@menschenfuermenschen.org Tel.: +49 89 383979-87 / Fax: +49 89 383979-70