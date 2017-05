Der mächtigste Mann der Welt denkt nicht zuerst an die volkswirtschaftliche Verantwortung der Welt, sondern an "America First". Doch ist Ihm das zu verübeln als Präsident der Vereinigten Staaten fragen sich Einige? Angela Merkel reagiert und findet deutliche Worte zur Verlässlichkeit der USA, nämlich, dass Europa auf sich gestellt ist. Doch was bedeutet das für die EU und den europäischen Markt? Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Robert Halver von der Baader Bank die Risiken einer vorgezogenen Wahl in Italien, die Aussagen des EZB-Präsidenten vor den EU-Abgeordneten in Brüssel und weshalb beim DAX keineswegs mit einer Konsolidierung zu rechnen ist.