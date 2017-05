Manuela Schwesig (SPD) soll nach dem Willen von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidenten Erwin Sellering (SPD) Anfang Juli seine Nachfolge antreten. Die Wahl im Landtag könne eine Woche nach einem Parteitag stattfinden, so Sellering.

Bis dahin werde er seine Amtsgeschäfte weiter ausführen, soweit ihm das die nun anstehende Therapie zulasse. Mecklenburg-Vorpommern sei vielleicht mehr als andere Bundesländer darauf angewiesen, dass sich jemand mit Herzblut dafür einsetze, sagte Sellering am Dienstagnachmittag. Sellering ist seit Oktober 2008 Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Erst am 1. November 2016 war er zum zweiten Mal in diesem Amt bestätigt worden.

Am Vormittag hatte er seinen Rücktritt von allen politischen Ämtern wegen einer überraschenden Krebsdiagnose angekündigt.