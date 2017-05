Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Kennziffern des Online-Portalbetreibers hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Dienstag. Eine bessere Bewertung der Aktie halte er vor allem wegen einer steigenden Zahl an Immobilienmaklern für möglich. Auf kurze Sicht aber dürfte es den Papieren noch an Kurstreibern mangeln./edh/tih

