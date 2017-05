Deutsche Friedensforscher warnen die Bundesregierung davor, sich von US-Präsident Trump zu einer massiven Aufrüstung hinreißen zu lassen. Die Wissenschaftler raten davon ab, den Verteidigungshaushalt zu erhöhen.

Deutsche Friedensforscher haben die Bundesregierung davor gewarnt, sich von US-Präsident Donald Trump zu einer massiven Aufrüstung treiben zu lassen. In dem am Dienstag in Berlin vorgestellten "Friedensgutachten 2017" kritisierten die Institute Trumps Aussage, Deutschland schulde der internationalen Organisation "riesige Summen" und ...

