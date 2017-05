Die brandenburgische Polizei hat in der Uckermark einen Terrorverdächtigen gefasst. Das teilte der brandenburgische Innenminister Karl-Heinz Schröter am Dienstag in Potsdam mit.

Der 17 Jahre alte Syrer soll einen Selbstmordanschlag in Berlin geplant haben. Auf die Spur des Verdächtigen sei man durch Hinweise aus anderen Bundesländern gekommen, so Schröter weiter. Ob der Festgenommene in Verbindung zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) stand, war zunächst unklar. Erst am Montag hatte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, erklärt, Deutschland sei "in der Priorität des IS aufgestiegen".