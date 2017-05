IRW-PRESS: Far Resources Ltd.: Far Resources durchteuft in Phase-II-Bohrprogramm 1,2% Li2O über 38,3m

Far Resources durchteuft in Phase-II-Bohrprogramm 1,2% Li2O über 38,3m

30. Mai 2017 - Vancouver, BC, Kanada: Far Resources Ltd (CSE:FAT) (FSE:F0R) www.farresources.com (Far Resources oder das Unternehmen) gibt die Ergebnisse seines Phase-II-Bohrprogramms bekannt, das die erhebliche Lithiummineralisierung im Pegmatit-Dyke 1 auf dem Lithiumkonzessionsgebiet Zoro in Manitoba bestätigt hat.

Zu den Höhepunkten der Probenergebnisse aus Dyke 1 gehören:

- FAR17-010 durchteufte spodumenhaltigen Pegmatit über 53,7m mit bedeutenden Li2O-Ergebnissen von 1,2% Li2O über 38,3m einschließlich 2,3% Li2O über 4,6m, 2,6% Li2O über 2,1m und 1,4% Li2O über 7,7m. - FAR17-012 durchteufte grobe Spodumenkristalle mit einer Länge von bis zu 15cm über 12,2m mit bedeutenden Li2O-Ergebnissen von 1,7% Li2O über 10,7m einschließlich 4,1% Li2O über 0,4m und 2,1% Li2O über 5,1m.

Die Pegmatitabschnitte spiegeln sowohl die historischen Ergebnisse als auch die im 3-D-Modell prognostizierten Ergebnisse wider. Das Phase-II-Bohrprogramm bietet weitere Gewissheit, was die Dimensionen und die Geometrie von Dyke 1 anbelangt, und das geologische 3-D-Modell wird aktualisiert, sodass es auch die neuen Bohrlöcher umfasst.

Keith Anderson, President und CEO, sagte dazu: Wir freuen uns sehr, dass die Ergebnisse des Phase-II-Bohrprogramms die Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe des Pegmatit-Dykes 1 zeigen. Das wichtigste Bohrloch durchteufte 1,2% Li2O über 38,3m (FAR17-010) und bestätigt, dass Dyke 1 sich in der Tiefe verdickt und weiterhin hochgradige Lithiumwerte beherbergt. Die weiteren Explorationstätigkeiten werden sich darauf konzentrieren, die Mineralisierung sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe dieses beeindruckenden Abschnitts zu erweitern.

Ziel des Phase-II-Bohrprogramms, das am 15. April 2017 abgeschlossen wurde, war, den Pegmatit-Dyke 1 innerhalb von 150m unter der Oberfläche sowohl entlang des Streichens zu testen. Das Programm sollte die Ergebnisse des Phase-I-Bohrprogramms erweitern, bei dem bedeutsame historische Bohrziele aus dem Jahr 1956 sowie damit verbundene Probenergebnisse getestet wurden. Das Programm bestand aus 7 Bohrlöchern von insgesamt 1.088 Metern. Eine Tabelle mit den zusammengefassten Ergebnissen finden Sie unten.

Tabelle 1. Wichtige Ergebnisse des Bohrprogramms von 2017. BHID von (m) bis (m) Länge (mLi2O (%) ) FAR17-008144,6m 147,0m 2,4m 1,1% FAR17-009Pegmatit wurde über 1,8m durchteuft, aber ohne bedeutende Probenergebnisse FAR17-010164,0m 202,3m 38,3m 1,2% Einschlie173,5m 178,1m 4,6m 2,3% ßlich und 189,3m 191,4m 2,1m 2,6% und 194,6m 202,3m 7,7m 1,4% FAR17-01146,7m 48,0m 1,3m 1,3% FAR17-012104,3m 115,0m 10,7m 1,7% und 107,3m 107,7m 0,4m 4,1% und 109,0m 114,1m 5,1m 2,1% FAR17-01375,3m 77,0m 1,7m 1,0% FAR17-014Pegmatit wurde über 8,0m durchteuft, aber ohne bedeutende Probenergebnisse

Aufgrund der erfolgreichen Bohrtätigkeiten im Pegmatit-Dyke 1 plant das Unternehmen für Juni eine Geländebegutachtung, um die anderen hochgradigen lithiumhaltigen Pegmatitmineralisierungen in Gräben, die in den Dykes 2 bis 7 auf einem Optionsgebiet im Nordosten des Lithiumkonzessiongsgebiets Zoro gesprengt wurden, zu untersuchen. Diese Arbeiten werden die Exploration nach weiteren Pegmatit-Dykes umfassen, die in Aufschlüssen gemeldet, aber nicht durch Grabenaushub beurteilt wurden. Bei Dyke 1 werden die Mineralogie und die Zonierung weiter untersucht, und es werden Proben aus dem umgebenden Muttergestein genommen, um zu bestimmen, ob die Hintergrund-Lithiumwerte in der Nähe des Pegmatit-Kontakts höher sind. Diese Ergebnisse werden dann verwendet, um nach Pegmatitgestein zu suchen, das nicht an der Oberfläche zutage tritt. Anhand der während dieses Projekts gesammelten geologischen Informationen soll ein Phase-III-Bohrprogramm geplant werden.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Mark Fedikow, P.Geo., einer nach NI 43-101 qualifizierten Person, überprüft und genehmigt. Duplikate der Proben aus Schlamm und Bohrkern sowie Blindproben wurden in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom integriert. Insgesamt 167 Bohrkernproben wurden zur Analyse von Lithium und anderen Elementen an das ISO-zertifizierte Labor Activation Laboratories in Ancaster, Ontario, geschickt. Alle QAQC-Proben erfüllten die QA-QC-Kriterien.

Über das Unternehmen

Far Resources Ltd. ist ein Explorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel FAT notiert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Identifizierung und Erschließung von vielversprechenden Mineralprojekten in stabilen Rechtsstaaten gerichtet. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer Website unter www.farresources.com. Far Resources wird möglicherweise Konzessionsgebiete oder Optionen auf Konzessionsgebiete erwerben, um sein fortwährendes Ziel zu erfüllen, Rohstoff-Chancen zu lokalisieren, voranzutreiben und ihr Potenzial freizusetzen. Far Resources hat Optionsvereinbarungen für das Lithiumkonzessionsgebiet Zoro in Manitoba, Kanada, sowie das Konzessionsgebiet Winston in New Mexico, USA, unterzeichnet. Far Resources hat die Option auf seine zu 100% unternehmenseigene Liegenschaft Tchentlo Lake in British Columbia, Kanada, an Alchemist Mining Inc. verkauft.

