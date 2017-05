BERLIN (Dow Jones)--Die FDP kommt in einer Umfrage seit Jahren erstmals wieder auf ein zweistelliges Ergebnis und hält damit die Option auf ein schwarz-gelbes Bündnis nach der Bundestagswahl offen. Im Insa-Meinungstrend für die Bild-Zeitung erreichen die Liberalen 10 Prozent (plus 0,5) - so gut lagen sie bei den renommierten Meinungsforschungsinstituten mindestens seit der letzten Bundestagswahl im September 2013 nicht mehr. Die Union verliert im Vergleich zur Vorwoche zwar einen Punkt auf 35,5 Prozent. Zusammen steuern CDU, CSU und FDP jedoch in den Bereich einer parlamentarischen Mehrheit.

Die AfD gewinnt laut Insa einen Punkt auf 9 Prozent. SPD (26 Prozent), Linke (10 Prozent) und Grüne (6 Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche.

Neben der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD, die zusammen auf 61,5 Prozent der Stimmen kommt, reicht es damit auch für eine so genannte Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen, die zusammen auf 51,5 Prozent kommt. Alle Regierungskonstellationen, die der SPD theoretisch die Kanzlerschaft ermöglichen würden - eine Ampel-Koalition oder Rot-Rot-Grün -, kommen zusammen nur auf jeweils 42 Prozent und verfehlen damit bisher deutlich eine parlamentarische Mehrheit.

May 30, 2017

