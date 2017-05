Köln (ots) - Gefährliche Badeunfälle: Warum ein Sprung in den Pool Adel Tawil in Lebensgefahr brachte



Ein unbedachter Kopfsprung in den Pool - dass er damit sein Leben riskiert hat, kann Adel Tawil noch immer nicht fassen. In Ägypten verletzte sich der Sänger im vergangenen Jahr schwer. Insgesamt vier Mal bricht er sich den ersten Halswirbel. "Ich habe gemerkt: Wow, das hat jetzt ganz schön geknallt. Aber erst der Notarzt hat mir gesagt, dass ich in Lebensgefahr schwebe", erzählt der 39-Jährige. Auch Finn Gerken weiß, was für dramatische Folgen Badeunfälle haben können - der 16-Jährige ist querschnittgelähmt. Im vergangenen Juli war er in Bulgarien ins Meer gelaufen, gestolpert und vornübergefallen. "Dann trieb ich kopfüber im Wasser und konnte meine Arme und Beine nicht mehr bewegen." Warum es immer wieder zu lebensgefährlichen Badeunfällen kommt und was man beim Sprung ins Wasser beachten sollte, darüber spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit Adel Tawil, Finn Gerken und Dr. Roland Thietje vom Querschnittgelähmten-Zentrum in Hamburg.



2300 Verbrechen in einem Jahr: Warum die Kriminalität am Kottbusser Tor dramatisch zunimmt



Einen besonders guten Ruf hatte das Kottbusser Tor in Berlin noch nie. Doch in den letzten Jahren ist die Kriminalität an dem Platz, der als sozialer Brennpunkt bekannt ist, noch einmal stark angestiegen - vor allem 2016 gab es extrem viele Straftaten. Insgesamt verzeichnete die Polizei knapp 2300 Verbrechen. Allein die Fälle von Drogenkriminalität sind von 340 im Jahr 2015 auf 762 Straftaten 2016 angestiegen - ein Plus von 124 Prozent. Seit Februar dieses Jahres ist die Polizei deshalb gezielt vor Ort im Einsatz, um gegen Drogendealer, Junkies und Gewalttäter vorzugehen. Ob das was bringt? stern TV hat die Einsatzgruppe "Kottbusser Tor" bei ihrer Arbeit begleitet - und war mit der Kamera dabei, als die Beamten praktisch im Minutentakt verdächtige Personen kontrolliert haben und gezielt gegen Dealer vorgegangen sind. Wie die Leiterin des zuständigen Polizeiabschnitts, Tanja Knapp, die Situation am Kottbusser Tor beurteilt und welchen Erfolg ihr Einsatz hat - darüber spricht sie live bei stern TV.



Nach der Geburt vertauscht: Wie eine Familie 26 Jahre später um Gerechtigkeit kämpft



Als Doris Grünwald mit 22 das erste Mal Blut spenden will, ändert sich von einem Moment auf den anderen alles. Denn: Bei der Blutabnahme stellen die Ärzte fest, dass die junge Frau eine andere Blutgruppe hat als die, die in ihrem Pass steht. Und das heißt auch: Doris und ihre Mutter sind nicht miteinander verwandt. Die heute 26-Jährige, die durch einen Notkaiserschnitt in der Universitätsklinik Graz als Frühchen auf die Welt kam, wurde offenbar auf der Neugeborenen-Station vertauscht. "Diese Nachricht hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen", sagt Doris Grünwald zu stern TV. Immer und immer wieder frage sie sich nun, was damals passiert ist und wer ihre leiblichen Eltern sind. "Wie sehen sie aus? Wie ist ihr Leben verlaufen? Wie geht es ihnen?" Doch die Klinik gibt keine Daten heraus und behauptet, dass die Babys möglicherweise gar nicht in der Klinik vertauscht wurden. Wie die Grünwalds mit der Situation umgehen und wie sie juristisch gegen das Krankenhaus vorgehen - darüber sprechen Doris Grünwald und ihre Mutter Evelin live bei stern TV.



Fidget Spinner: Was die Generation 70 plus zum trendigen Finger-Kreisel sagt



Auf deutschen Schulhöfen ist es seit einigen Wochen das "Must-have": Nach Zauberwürfel, Tamagotchi und zuletzt Pokémon Go hat sich der Fidget Spinner zum neuen Trendspielzeug entwickelt. Was aber sagt die Generation 70 plus zu dem Finger-Kreisel, der aus einem Kugellager in der Mitte und zwei, drei oder mehr balancierenden Flügeln drum herum besteht? Haben auch sie Spaß daran, den Spinner kreisen zu lassen? Um das herauszufinden, hat sich stern TV bei den Bewohnern eines Seniorenheims umgehört. Ob auch sie zu Spinner-Fans geworden sind? Mittwoch live bei stern TV.



Nach dramatischem Unfall: Wie eine Zwölfjährige Rehkitz Hugo aufpäppelt



Er tollt im Garten herum, frisst Kräuter und säuft alle vier Stunden sein Fläschchen leer: Dass Rehkitz Hugo sich so prächtig entwickeln würde, hätte noch vor wenigen Wochen niemand gedacht. Denn: Bei einem Autounfall wird Hugo aus dem Leib seiner trächtigen Mutter gerissen und auf die Straße geschleudert. Doch Hugo überlebt - und kommt in die Familie der zwölfjährigen Hannah, die sich seitdem liebevoll um das Tierbaby kümmert. Dass Hannah die Mama-Rolle übernehmen würde, war schnell klar: "Durch ihre braunen Haare hat Hugo vielleicht gedacht, die ist am reh-ähnlichsten von der ganzen Familie", sagt Hannahs Vater, Ralf Schäfer. Wie Hugo nun auf seine Auswilderung vorbereitet werden soll - Mittwoch live bei stern TV.



Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zur Veröffentlichung frei.



OTS: STERN TV newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6514 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6514.rss2



Pressekontakt: Heike Foerster foerster@sterntv.de 0221/951599-0