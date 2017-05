Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die bisherige SPD-Generalsekretärin Katarina Barley wird neue Bundesfamilienministerin und damit Nachfolgerin von Manuela Schwesig (SPD), die als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern nach Schwerin wechseln soll. Das gab der SPD-Vorsitzende Martin Schulz nach einer Tagung der Bundestagsfraktion in Berlin bekannt. "Ich habe das auch entsprechend schon der Bundeskanzlerin mitgeteilt", sagte der SPD-Chef. Neuer Generalsekretär der Sozialdemokraten werde kommissarisch Hubertus Heil.

Schwesig übernimmt den Spitzenposten in Mecklenburg-Vorpommern, weil der bisherige Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) sein Amt am Dienstag wegen einer Krebserkrankung niedergelegt hat. Schwesig habe sich in ihrem bisherigen Amt, das sie voraussichtlich am kommenden Dienstag abgeben werde, große Verdienste und ein "großes Ansehen" in der Öffentlichkeit erworben, konstatierte Schulz. Barley sei eine "ausgezeichnete Wahl" als ihre Nachfolgerin. Heil, der schon einmal Generalsekretär der Partei war, sei wiederum ein "erfahrener Wahlkämpfer", dessen Berufung in der Fraktion einmütig unterstützt worden sei.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann nannte Schwesigs Weggang vor der Sitzung "eine Schwächung des Kabinetts" und fügte an: "Aber sie ist eine hervorragende Ministerpräsidentin für Mecklenburg-Vorpommern".

