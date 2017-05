Die neue Ethnizitätsschätzung von MyHeritage DNA umfasst 42 verschiedene ethnische Regionen, weitaus mehr als andere große DNA-Firmen anbieten; Eine einzigartige Möglichkeit für alle, die ihre DNA-Daten aus anderen Diensten hochladen möchten.

MyHeritage, die weltweit führende Plattform für Familiengeschichte und Macher des erfolgreichen MyHeritage DNA-Produktes, gibt heute die Einführung der neuen und verbesserten Ethnizitätsschätzung bekannt. Die neue Analyse, die vom Wissenschaftsteam des Unternehmens entwickelt wurde, bietet den MyHeritage DNA-Kunden eine prozentuale Schätzung ihrer ethnischen Herkunft. Diese umfasst 42 ethnische Regionen, viele davon sind nur auf MyHeritage verfügbar und stellen somit den umfassendsten Bericht seiner Art dar. Dieser faszinierende Bericht gibt den Nutzern ein besseres Verständnis über ihre Herkunft und die ihrer Vorfahren. Die Ethnizitätsschätzung wird in einem originellen und ansprechenden Format präsentiert.

MyHeritage ist das einzige Unternehmen, das Nutzern, die ihre DNA bereits mit anderen Diensten getestet haben, erlaubt, ihre Ergebnisse auf MyHeritage hochzuladen. Die Nutzer erhalten kostenlos DNA-Übereinstimmungen, um Verwandte, auf der Grundlage von gemeinsamer DNA, zu finden. Nutzer, die ihre DNA-Daten bereits auf MyHeritage hochgeladen haben oder in den kommenden Monaten hochladen werden, erhalten Anfang dieser Woche die neue Ethnizitätsschätzung kostenlos. Kein weiteres, großes DNA-Unternehmen bietet dies an.

Die neue Ethnizitätsschätzung erhöht die Anzahl der von MyHeritage DNA abgedeckten ethnischen Regionen von 36 auf 42. Dies wurde dank des Gründerpopulationsprojekts von MyHeritage einer der größten seiner Art - ermöglicht. Für dieses einzigartige Projekt wurden über 5.000 Teilnehmer aus der 90 Millionen starken MyHeritage-Nutzerbasis, ausgesucht. Die Stammbäume dieser Teilnehmer zeigen über viele Generationen eine gleichbleibende Abstammung aus derselben Region auf. Alle Projektteilnehmer haben kostenlose DNA-Tests erhalten. Das Wissenschaftsteam von MyHeritage entwickelte auf der Grundlage der erzeugten Daten, bahnbrechende Ethnizitätsmodelle. Dank dieser Analyse ist MyHeritage DNA der einzige massentaugliche DNA-Test, der Ethnien wie folgende aufzeigt: Balkan; Baltisch; Eskimo Inuit; Japanisch; Kenianisch; Sierra-Leonisch; Somali; Vier große jüdische Gruppen Äthiopisch, Jemenitisch, Sephardisch aus Nordafrika und Mizrahi aus dem Iran und dem Irak; Indigener Amazonas; Papua und viele andere. In einigen Fällen identifizieren konkurrierende Produkte eine aggregierte Region (z. B. Italienisch Griechisch), MyHeritage bietet allerdings eine bessere Auflösung und identifiziert griechische, italienische und sardische Ethnien unabhängig voneinander.

Die neue Ethnizitätsschätzung von MyHeritage ist ein faszinierendes "Enthüllungs-Erlebnis" (Beispiel anschauen). Es verfügt über Animationen und ab sofort auch über MyHeritage-Originalmusik. Jede der 42 Ethnien bietet eine unverwechselbare Melodie an, die auf den kulturellen Elementen der bestimmten Region basiert. Alle Melodien verbinden sich nahtlos miteinander. Ein unterhaltsamer Bericht, der auch über Social Media geteilt werden kann.

MyHeritage DNA Nutzerin Tiffany Bowden sagt: "Ich bin sehr glücklich und sehr stolz darauf meine Abstammung zu entdecken. Durch meine Ethnizitätsergebnisse von MyHeritage DNA, habe ich jetzt auch den Hintergrund, der mir hilft zu verstehen, wer ich eigentlich bin.

"DNA ist die Zukunft der Familiengeschichte. Wir freuen uns, den DNA-Bereich voller Energie und mit neuen Perspektiven zu erkunden", sagt Gilad Japhet, Gründer und CEO von MyHeritage. "Durch Nutzung der Top-Werte von MyHeritage, nämlich das talentierte, technologieorientierte Ingenieurteam, und dem gigantischen, international diversen Web-Stammbaum, der über 2,5 Milliarden Profile umfasst, deutet unsere neue, umfassende Ethnizitätsschätzung auf pure Innovation. Wo andere ihre Arbeit abgeschlossen haben, konnten wir tiefer graben. Der Look ist frisch und steht allen DNA-Daten-Uploadern kostenlos zur Verfügung. Unsere Nutzer werden begeistert sein und können weiter auf uns zählen, wenn es darum geht im DNA-Bereich zu innovieren und sie mit neuen Entdeckungen über ihre Herkunft zu erfreuen."

Dr. Yaniv Erlich, Chief Science Officer bei MyHeritage, sagt: "Für das Wissenschaftsteam von MyHeritage ist dieses große Update unserer Ethnizitätsschätzung nur der Anfang. Ausgezeichnete Projekte stehen an, die Nutzer können gespannt sein! Wir haben detaillierte Pläne zur Erhöhung der Genauigkeit, wir erweitern unser Gründerpopulationsprojekt und verbessern die Auflösung für wichtige Ethnien aus den vielfältigsten Ursprüngen. Unser Ziel ist es, die Wissenschaft zu nutzen, um den öffentlichen Nutzen weiter zu vertiefen und die besten Innovationen unseres Wissenschaftsteams der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Der MyHeritage DNA Test besteht aus einem einfachen Wangentupfer und dauert weniger als zwei Minuten, ohne Notwendigkeit von Blut oder Speichel. Die Probe wird zur Analyse an MyHeritage DNA's Labor gesendet. Etwa vier Wochen später kann der Nutzer seine Ergebnisse auf der MyHeritage-Website anschauen.

Mit der Einführung der MyHeritage DNA Kits im November 2016, hat MyHeritage seine Position als Marktführer der globalen Familiengeschichtsindustrie gestärkt. Die Nutzerbasis des Unternehmens von 90 Millionen Anwendern weltweit, über 7,7 Milliarden historischen Aufzeichnungen, einer massiven Nutzer-generierte Stammbaum-Datenbank und die Verfügbarkeit in 42 Sprachen, bietet eine robuste Grundlage für MyHeritage DNA. Das DNA-Angebot des Unternehmens bietet derzeit zwei Hauptmerkmale an: detaillierte Ethnizitätsberichte, die die ethnischen und geographischen Ursprünge des Nutzers aufzeigen und DNA-Übereinstimmungen für das Auffinden neuer Verwandte, auf der Basis von gemeinsamer DNA. In den letzten Monaten haben viele Menschen erfolgreich MyHeritage DNA verwendet, um mit lang-verlorenen Familienmitgliedern wieder zusammenzukommen.

Die MyHeritage DNA Kits sind zum erschwinglichen Preis von 79€ Versand erhältlich. Bestellen Sie den MyHeritage DNA-Test oder laden Sie alternativ Ihre DNA-Daten kostenlos hoch.

Über MyHeritage

MyHeritage ist die weltweit führende Plattform für die Entdeckung, die Erhaltung und das Teilen von Familiengeschichte. Mit seiner Vordenker-Technologie verwandelt MyHeritage die Familienforschung in eine leicht zugängliche und sich schnell lohnende Tätigkeit. Die weltweite Community hat Zugriff auf eine riesige Sammlung historischer Aufzeichnungen, die eine der international facettenreichsten Stammbaumsammlungen und bahnbrechendsten Such- und Übereinstimmungstechnologien darstellt. Mit MyHeritage DNA erweitert MyHeritage das Produktportfolio. MyHeritage DNA ermöglicht erschwingliche DNA-Tests, die die ethnische Herkunft der Nutzer und ihre bisher unbekannten Verwandten enthüllen. MyHeritage bietet mit seiner Plattform eine einfache Möglichkeit, um Familiengeschichten aus der Vergangenheit und der Gegenwart zu teilen und sie für künftige Generationen zu speichern. MyHeritage und MyHeritage DNA sind in 42 Sprachen verfügbar. www.myheritage.de

