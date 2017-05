ROUNDUP 3/BVB und Tuchel trennen sich: 'Dankbar für aufregende Jahre'

DORTMUND - Das monatelange Ränkespiel bei Borussia Dortmund um die Zukunft von Thomas Tuchel ist beendet. Nur drei Tage nach dem DFB-Pokalsieg in Berlin erklärte der Bundesligist die Zusammenarbeit mit dem Fußball-Lehrer für beendet. "Borussia Dortmund und Thomas Tuchel beenden mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit", hieß es in einer Adhoc-Mitteilung an der Börse.

ROUNDUP 2: Ryanair lässt sich von Brexit und Preiskampf nicht beirren

DUBLIN - Brexit, Terrorangst und eine Preisschlacht unter den Airlines bringen Europas größten Billigflieger Ryanair nicht vom Wachstumskurs ab. Trotz widriger Umstände erwartet Unternehmenschef Michael O'Leary für das Geschäftsjahr 2017/18 mehr Fluggäste und mehr Gewinn. Dabei setzen die Iren auf die Schwäche von Rivalen. In Deutschland und Italien, wo Air Berlin und Alitalia ums Überleben kämpfen, wollen sie ihr Angebot verstärkt ausbauen. Den Ryanair-Anteilseignern winkt ein Aktienrückkauf über 600 Millionen Euro - das entspricht fast der Hälfte des letzten Jahresgewinns.

'SZ': Linde zieht Großauftrag aus Russland an Land

MÜNCHEN - Der Linde-Konzern hat einem Zeitungsbericht zufolge einen Großauftrag aus Russland erhalten. Das Geschäft im Umfang von etwa einer Milliarde Euro umfasse die Lieferung von Gasanlagen und die Bereitstellung von mehreren hundert Ingenieuren, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" (Montagausgabe) unter Berufung auf Verhandlungskreise. Ein Linde-Sprecher wollte den Bericht auf Nachfrage nicht kommentieren. Die Aktie legte im frühen Handel als einer der wenigen Gewinner im Dax leicht zu.

ROUNDUP/Hauptversammlung: Nordex erwartet Geschäftsbelebung im Sommer

ROSTOCK - Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex mit Sitz in Rostock und Hamburg erwartet nach einem eher durchwachsenen ersten Quartal eine Belebung des Geschäfts in den Sommermonaten. "Wir fühlen uns gut gerüstet, unsere Ziele für 2017 zu erreichen", sagte der neue Vorstandsvorsitzende José Louis Blanco am Dienstag in Rostock laut Redetext auf der Hauptversammlung des Unternehmens. Blanco sprach für 2017 von einer Umsatzerwartung von 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro nach 3,4 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Dieser Umsatz, der einer Steigerung um 40 Prozent zum Vorjahr entsprach, wurde dank der Übernahme des spanischen Unternehmens Acciona Windpower (AWP) erreicht.

ROUNDUP: Erste Verzögerungen im Opel-Verkaufsprozess

RÜSSELSHEIM - Der Opel-Verkaufsprozess an den französischen PSA -Konzern ist erstmals ins Stocken geraten. Der eigentlich für diese Woche geplante Betriebsübergang von der Adam Opel GmbH auf die neue gegründete Gesellschaft Opel Automobile GmbH wurde ausgesetzt, wie Unternehmen und Betriebsrat am Dienstag in Rüsselsheim bestätigten. Hintergrund sind noch nicht unterschriebene Vereinbarungen zum künftigen Arbeitsvolumen des Opel-Entwicklungszentrums in Rüsselsheim. Zuerst hatte die "Allgemeine Zeitung" aus Mainz über den Vorgang berichtet.

ROUNDUP: NordLB will fast jede fünfte Stelle streichen

HANNOVER - Norddeutschlands größte Landesbank NordLB will bis zu einem Fünftel aller Stellen im Konzern streichen. Das schwierige Geschäft mit Schiffskrediten hatte ihr im Vorjahr einen Verlust von 1,96 Milliarden Euro eingebrockt, außerdem steht die rechtliche Verschmelzung mit der übernommenen Bremer Landesbank bevor.

ROUNDUP: Drei Viertel der manipulierten VW-Diesel umgerüstet

WOLFSBURG - Volkswagen kommt bei der Umrüstung der manipulierten Dieselmotoren aus dem Konzern weiter voran. Inzwischen seien gut drei Viertel der betroffenen Autos in Deutschland umgerüstet, sagte ein VW -Sprecher am Dienstag in Wolfsburg. Weltweit - außerhalb der USA - seien es etwa 50 Prozent, was knapp fünf Millionen Autos entspreche. Volkswagen will die Nachrüstungen bis zum Herbst bewältigt haben.

Kreditkartenanbieter Visa sieht Wachstumschancen im digitalen Wandel

FRANKFURT - Der Kreditkartenanbieter Visa sieht sich gut gerüstet gegen mögliche Cyberattacken. Visa habe unter anderem ein mehrstufiges Sicherheitssystem, "das ständig von eigenen Hackern angegriffen wird", sagte Albrecht Kiel, Visa-Chef für Zentraleuropa, am Dienstag in Frankfurt. Die Erpressungs-Software "WannaCry" hatte sich kürzlich auf hunderttausenden Rechnern weltweit eingenistet und dort Daten verschlüsselt.

Manz fließen erste Millionen aus Mega-Auftrag zu

REUTLINGEN - Der lange defizitäre Maschinenbauer Manz beginnt mit den Arbeiten an einem erlösenden Großauftrag. Wie das Unternehmen am Dienstag in Reutlingen mitteilte, ist die erste Zahlung in Höhe von 64,3 Millionen Euro eingegangen. Dies bedeute den Startschuss für die Umsetzung des insgesamt 263 Millionen Euro schweren Vorhabens, erklärte das Unternehmen weiter. Die Maschinen werden in diesem und im kommenden Jahr installiert.

Londoner Börse (LSE) verleibt sich Anleiheindex-Geschäft der Citigroup ein

LONDON - Wenige Monate nach der geplatzten Fusion mit der Deutschen Börse wendet sich die Londoner Börse (LSE) einem Zukauf zu. Für 685 Millionen Dollar (611 Mio Euro) übernimmt sie von der Citigroup das Geschäft mit der Analyse und der Index-Erstellung im Anleihemarkt. Wenn die Regulierungsbehörden zustimmen, soll der Deal in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden.

Weitere Meldungen -Experten fordern Verbot von Tabak-Außenwerbung -Kohlestiftung sieht Folgekosten des Bergbaus dauerhaft gedeckt -Porsche-Chef weist Vorwürfe der Marktmanipulation zurück -300 Versicherungsbeschäftigte im Warnstreik -Bahn mit weniger Verspätungen im Fernverkehr -Symrise baut mit Übernahme Position auf britischem Getränkemarkt aus -'SZ': NordLB prüft Verkauf ihrer Immobilientochter -Nach Skandal um Staatsfonds: Singapur verhängt Strafe gegen Credit Suisse -Daimler erhält Großauftrag für Stadtbusse aus Saudi-Arabien -Panoramadächer gefragt: Autozulieferer Webasto wächst in China -Bundesagentur warnt bei geduldeten Flüchtlingen vor Sprachdilemma -Tourismuszahlen in der Türkei steigen erstmals seit 2015 wieder -Nach Panne bei British Airways: Flugbetrieb normalisiert sich -DLR-Experten sehen Trend zu Elektro-Antrieben bei Satelliten -Akzo Nobel gewinnt vor Gericht gegen Hedgefonds Elliott im Übernahmestreit -IPO: Türkischer Textilkonzern Mavi macht Tempo bei Börsengang -Krankenkassen: Behandlungsfehler leicht zurückgegangen -Rechnungshof: Fischfang nicht ausreichend überwacht -Darmstädter Merck baut weiter auf Zukäufe und Allianzen -EU will kostenlose Hotspots an bis zu 8000 Orten auf den Weg bringen -Infineon entwickelt vor Quantencomputern sichere Verschlüsselung -Freibergs Oberbürgermeister: Krise durch Solarworld-Insolvenz -Zyklon beschädigt Häuser in Bangladesch - Keine Verletzten -Berlin und Neu Delhi vereinbaren milliardenschweren Entwicklungsetat

