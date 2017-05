Erfurt (ots) -



Liebe Kolleginnen und Kollegen,



am Donnerstag, dem 1. Juni finden in Ferropolis (Gräfenhainichen) die Dreharbeiten zur "KiKA LIVE - Trau dich" statt. Der Ausstrahlungszeitraum ist vom 21. bis zum 31. August um 20:00 Uhr bei KiKA.



Hiermit möchten wir Sie zu einem Settermin einladen. Vor Ort können Sie Eindrücke sammeln, Fotos machen und Interviews mit verschiedenen Protagonisten wie den Kandidaten (z.B. aus Leipzig) und den "KiKA LIVE"-Moderatoren Jess und Ben machen.



Wichtiger Hinweis: Die Produktion ist sehr eng getaktet, sodass eine Rückmeldung zur besseren Planung zwingend erforderlich ist. Gern stellen wir Ihnen alternativ Bild- und Textmaterial zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns!



- Drehort: Ferropolisstraße 1, 06773 Gräfenhainichen - Pressetermin: 16:00 Uhr (Hinweis: Produktionsbedingt kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen) - Ansprechpartnerin für die Akkreditierung: Yonca Aktas, Telefon: (+49) 221 9333 08 0 E-Mail: aktas@foolproofed.de



Bitte antworten Sie mit Hilfe des beigefügtem Akkreditierungsformulars bis spätestens 31.05.2017 um 15 Uhr! Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen. Sollten Sie noch Fragen oder Wünsche haben, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung!



Mit freundlichen Grüßen



Ihre Unternehmenskommunikation



