BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 29-May-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 26/05/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3388986.166 224.4213076 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 26/05/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6256859.385 16.60340245 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 29/05/2017 IE00B7SD4R47 70571 EUR 16200132.37 229.5579256 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 29/05/2017 IE00B8JF9153 857645 EUR 6536058.085 7.6209365 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 29/05/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9262662.192 262.2052367 Daily ETP



Boost ShortDAX 29/05/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4877248.126 7.274654 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 26/05/2017 IE00B7Y34M31 26150 USD 11656566.41 445.7577976 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 26/05/2017 IE00B8K7KM88 2207877 USD 20280412.23 9.185481 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 26/05/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 7253679.983 775.2142763 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 26/05/2017 IE00B8VZVH32 3774767 USD 16848507.92 4.4634564 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 26/05/2017 IE00B7ZQC614 256079114 USD 191107515 0.7462831 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 26/05/2017 IE00B7SX5Y86 160473 USD 13948170.24 86.9191094 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 26/05/2017 IE00B8HGT870 552348 USD 13010987.36 23.5557789 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 26/05/2017 IE00B6X4BP29 20481 USD 2326960.413 113.6155663 Daily ETP



Boost Copper 3x 26/05/2017 IE00B8JVMZ80 440080 USD 6674953.623 15.1675914 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 26/05/2017 IE00B8KD3F05 22997 USD 2518872.455 109.5304803 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 26/05/2017 IE00B8VC8061 85820576 USD 48979029.96 0.5707143 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 26/05/2017 IE00B76BRD76 523882 USD 13286480.44 25.3615899 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 26/05/2017 IE00B7XD2195 4361197 USD 18067598.77 4.1428073 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 26/05/2017 IE00B8JG1787 20215 USD 2006160.937 99.2412039 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 26/05/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2308653.899 41.09387503 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 26/05/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 1985595.877 66.40788886 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 26/05/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 499033.9925 161.134644 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 26/05/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12644169.54 54.66992476 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 26/05/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 682554.4616 214.2355498 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 29/05/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 292701290.2 5683.520198 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 29/05/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 133766682.9 15737.25682 Daily ETP



Boost Palladium 26/05/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 864772.3923 63.6564146 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 26/05/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 663583.5177 88.8212445 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 26/05/2017 IE00B94QL251 5063 USD 512919.6426 101.3074546 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 26/05/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 376159.1717 6.7230107 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 26/05/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 122770.319 72.2178347 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 26/05/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 648962.3867 87.7687837 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 26/05/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 498255.7812 83.642065 Daily ETP



Boost Silver 2x 26/05/2017 IE00B94QL921 7515 USD 451567.5822 60.0888333 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 26/05/2017 IE00B94QL699 14638 USD 722852.7265 49.3819324 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 29/05/2017 IE00B873CW36 1949705 EUR 25617432.14 13.1391324 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 29/05/2017 IE00B8NB3063 485589 EUR 36572063.67 75.314852 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 29/05/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1467267.728 114.8096814 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 29/05/2017 IE00BKS8QM96 232001 EUR 13665576.85 58.9030946 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 29/05/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 959294.6987 131.4102327 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 29/05/2017 IE00BKS8QN04 1071559 EUR 62346907.88 58.1833645 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 26/05/2017 IE00BKT09479 821 GBP 121943.032 148.5298806 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 26/05/2017 IE00BKS8QQ35 176638 GBP 8589314.337 48.62665076 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 26/05/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1897023.821 108.4013612 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 26/05/2017 IE00BKS8QT65 125650 USD 9768694.093 77.7452773 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 29/05/2017 IE00BLS09N40 401855 EUR 15767138.86 39.2358907 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 29/05/2017 IE00BLS09P63 425516 EUR 8089916.617 19.0120151 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 29/05/2017 IE00BLNMQS92 25292 EUR 3386556.641 133.8983331 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 29/05/2017 IE00BLNMQT00 91565 EUR 3262016.329 35.6251442 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 26/05/2017 IE00BVFZGC04 174540 USD 2780340.55 15.9295322 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 26/05/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 940986.6745 106.0027796 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 26/05/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1290207.732 27.8151931 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 26/05/2017 IE00BVFZGH58 12810 USD 997761.4219 77.8892601 Short Daily ETP



Boost Brent 29/05/2017 IE00BVFZGD11 345613 USD 5937791.704 17.180464 Oil ETC



Boost Gold 26/05/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2892524.955 26.0898091 ETC



Boost Natural Gas 26/05/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1355285.708 27.3983283 ETC



Boost BTP 10Y 5x 29/05/2017 IE00BYNXNS22 65650 EUR 3840766.828 58.5036836 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 29/05/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3094495.799 51.8549467 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 26/05/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1489250.126 77.3475707 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 29/05/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 138136.3123 90.1084881 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 29/05/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 3942212.301 79.7018378 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 29/05/2017 IE00BYTYHS72 262299 USD 7157395.043 27.287161 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 29/05/2017 IE00BYTYHR65 50057 USD 1753964.458 35.0393443 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 26/05/2017 IE00BYTYHN28 19500 USD 3519862.895 180.5057895 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 26/05/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 403705.4208 36.7004928 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 26/05/2017 IE00BYTYHQ58 7528022 USD 6091533.876 0.8091812 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 29/05/2017 IE00BYMB4Q22 116219 EUR 16332920.63 140.5357182 ETP



