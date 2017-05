München (ots) - Der Online-Kauf von Tickets für die ältesten Opernfestspiele der Welt in der Arena von Verona ist wieder sicher. "Die Opernfreunde der am 19. Juni 2017 mit einer Neuinszenierung von Giuseppe Verdi's Nabucco beginnenden Festspiele können wieder ruhigen Gewissens Karten über das Internet kaufen", erklärt Volker Spitz, Vorstandsvorsitzender der Münchner Brandstock Gruppe und Sponsor der Festspiele. Die Münchner Berater betreuen weltweit große Unternehmen in allen Fragen des Marken- und Patentrechts. In der einmaligen Atmosphäre des römischen Amphitheaters von Verona finden dieses Jahr 53 weitere Aufführungen mit Weltstars der Opernszene statt. Die Karten sind gefragt. Beim Kauf über das Internet sollten Opernfreunde ausschließlich http://www.arena.it/de nutzen.



Hintergrund: Schaden durch Lufttickets



Das Oberste Gericht in Rom und die Münchner Staatsanwaltschaft haben kürzlich einen Internet-Betrüger gestoppt. Mit einer besonderen Masche zog ein Münchner Kaufmann von 2002 bis 2016 den Opernfreunden das Geld aus der Tasche. Er bot über seriös erscheinende Webseiten Tickets für Aufführungen der Festspiele von Verona an. Die bestellten und bezahlten Eintrittskarten hat er nie geliefert. Der Schaden durch die Lufttickets beläuft sich für Hunderte Karteninteressenten laut der Staatsanwaltschaft München auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.



Anklage wegen Betrugs



Trotz zweier Gerichtsurteile in Verona und in zweiter Instanz in Venedig in den Jahren 2009 und 2012 setzte der Münchner Unternehmer das Kartengeschäft fort. Das ausgesprochene Verbot der weiteren Nutzung der Internetadresse und die Geldbuße von 180.000 Euro ignorierte er. Das oberste italienische Gericht in Rom hat nun (Az. RGN 2503/2013, Cron 2233.17) die Urteile der Vorinstanzen in Verona und Venedig bestätigt. Überdies wurde die Staatsanwaltschaft in München aktiv. Sie ließ den Münchner Anfang 2017 verhaften und hat Anklage wegen Betrugs erhoben.



