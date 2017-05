Liebe Leser,

gut 59 Euro, diese Marke werden treue Aktionäre von Axel Springer wohl noch im Gedächtnis haben, denn genau hier drehte die Aktie nach einer starken Rallye im Jahre 2015 nach unten ab. Seither gelang es dem Papier des Medienkonzerns nicht, wieder in die unmittelbare Nähe dieses Rekordhochs vorzudringen. Doch in diesen Tagen steht die Aktie bei Kursen von gut 56 Euro erstmals wieder in diesem Bereich. Gelingt jetzt der Sprung über diese Marke?

Dividende kassiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...