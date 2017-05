Auf Grund des Memorial Day wurde am Montag in den USA nicht gehandelt. Heute eröffnen die Börsen dort aber wieder. In der letzten Woche hatte sich der Dow Jones bereits wieder seinem Allzeithoch angenähert. Weniger als hundert Punkte hatten zu einem neuen Höchsttand gefehlt. Hat der amerikanische Leitindex über das lange Wochenende Kräfte für einen neuen Versuch in dieser Woche gesammelt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR mit einer Einschätzung. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.