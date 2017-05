Mainz (ots) - Ausverkauft! Vor der traumhaften Kulisse des Rosengartens Zweibrücken lädt SWR4 Rheinland-Pfalz zu dem Veranstaltungshighlight des Sommers 2017 ein: der SWR4 Schlagernacht am 2. Juli 2017 mit Peter Kraus, Vanessa Mai, Maite Kelly, Fantasy, Francine Jordi und Franziska Wiese.



Die Eintrittskarten sind bereits jetzt restlos ausverkauft. Doch Schlagerfans haben noch eine allerletzte Chance, dabei zu sein: Exklusive Tickets in den vordersten Reihen und ein persönliches Treffen mit den Stars gibt es bei SWR4 zu gewinnen. Ausführliche Informationen sind ab Mittwoch, 21. Juni 2017, im Radio zu hören oder auf SWR4.de nachzulesen.



Für alle, die nicht dabei sein können, überträgt SWR4 die Konzerthighlights am Sonntag, 2. Juli 2017, ab 18 Uhr live im Radio sowie per Livestream auf SWR4.de. Das SWR Fernsehen sendet zudem die Höhepunkte am Sonntag, 30. Juli 2017, ab 16 Uhr.



