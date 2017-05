Europas führendes IoT-Event, die IoT Tech Expo Europe, öffnet diese Woche (1. 2. Juni) ihre Tore für 5.000 Teilnehmer. Das Programm umfasst 2 parallele Veranstaltungen zu den Themenbereichen Blockchain und KI, 10 Konferenzstränge über das gesamte Ökosystem, über 250 Redner, eine Ausstellung, auf der über 150 Unternehmen ihre jüngsten Innovationen vorstellen, und das IoT-Meetup. Auf der Veranstaltung sind Unternehmen aus unterschiedlichsten Bereichen vertreten, darunter Fertigung, Gesundheitswesen, Logistik, Verkehrswesen, Behörden, Versorgungsunternehmen, Versicherungsträger, Finanzwesen und Automobilindustrie.

