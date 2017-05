Mainz (ots) -



Woche 22/17 Mittwoch, 31.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.10 Unsere geheimen Vorfahren - Der Affe in uns



6.50 Mysterien des Weltalls Wann beginnt das Leben? Mit Morgan Freeman USA 2013



7.35 Mysterien des Weltalls Homo sapiens 2.0 Mit Morgan Freeman USA 2010



8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.20 Moderne Wunder: Technik der 80er



9.05 Moderne Wunder: Technik der 90er



9.50 Moderne Wunder: Mit Volldampf voraus



10.35 Moderne Wunder: Hinterm Steuer



11.20 Moderne Wunder: Der Alaska Highway Der Alaska Highway USA 2008



12.00 Moderne Wunder: Superhighways



12.45 Inside New York Verkehr am Limit USA 2016



13.30 Inside New York Essen für die Megacity USA 2016



14.15 Inside New York Luxusgut Wohnen USA 2016



15.00 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015



15.45 Rätsel um Flug MH370 Wo ist die Maschine der Malaysia Airlines? Großbritannien 2014



16.30 Verschwörung oder Wahrheit MH17 - Abschuss über der Ukraine Ukraine 2016



17.15 Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch



18.00 Verschwörungstheorien- Leben im Wahn



18.45 Geheimnisse der Geschichte: Area 51



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



