Ob Imagefilm, virale Kampagne oder selbstproduziertes Interview - Online-Videos gehören mittlerweile zu den wichtigsten Instrumenten für PR und Unternehmenskommunikation. Ein gutes Video kann in wenigen Minuten komplexe Inhalte vereinfacht und erklärend darstellen. Durch die Verwendung von Bild und Sprache können Geschichten sehr viel aussagekräftiger und nachhaltiger vermittelt werden. So können Unternehmen, Marken und Produkte mithilfe von Bewegtbild ihre Themen beim Kunden viel stärker verankern. Worauf es bei der Kommunikation mit Videos ankommt und wie Bewegtbildstrategie gelingt, lernen Interessierte im Media Workshop "Videos für PR, Marketing und Social Media: Strategie und Konzeption" am 6. Juli 2017 in Hamburg.



Referent Thomas Roß zeigt den maximal 12 Teilnehmern, wie sie Online-Videos strategisch in ihre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einbinden. Die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Themen mittels Bewegtbild kommunizieren und erfahren, welche Kanäle, sozialen Netzwerke und Plattformen sich für Videos eignen. Der Praxiskurs richtet sich an alle, die wissen wollen, wie man PR-Videos in der Kommunikation strategisch einsetzt.



Nächster Termin:



"Videos für PR, Marketing und Social Media: Strategie und Konzeption" am 6. Juli 2017 in Hamburg



Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Interessenten unter: www.media-workshop.de/PM/2485



Über den Referenten



Thomas Roß (Jahrgang 1975) ist Berater für digitale Kommunikation und Inhaber von Nutzwert Kommunikation. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt er Strategien für mehr Reichweite und Relevanz mit SEO, Social Media und Content-Marketing. Die Umsetzung der Strategie unterstützt der gelernte Journalist im Unternehmen mit Projekten, Workshops und Trainings. Darüber hinaus ist Thomas Roß für verschiedene Medienunternehmen in den Bereichen TV, Online und Social Media tätig.



Über das Fortbildungsprogramm der MW Media Workshop GmbH:



Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm umfasst rund 65 Themen zu Pressearbeit, PR, Digitaler Kommunikation sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Dabei stehen den Teilnehmern verschiedene Veranstaltungsorte in fünf deutschen Städten und in Zürich zur Auswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten aus Wirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einen engen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bis heute haben über 15.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".



Das komplette Seminarprogramm im Online-Seminarfinder: www.media-workshop.de



