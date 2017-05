Der Militärgeheimdienst MAD ist fortan dem Ministerium Ursula von der Leyens unterstellt. Seine Aufgabe ist sowohl die Spionage- als auch die Extremismusabwehr innerhalb der Bundeswehr. Der MAD hat rund 1200 Mitarbeiter.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen unterstellt den Militärgeheimdienst MAD direkt ihrem Ministerium und stärkt ihn dadurch. Der Dienst erhalte eine vergleichbare Stellung wie der Bundesverfassungsschutz oder der Bundesnachrichtendienst, schrieb die Ministerin am Dienstag in einem Tagesbefehl an die Truppe. Aufgabe des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) ist die Spionage- und Extremismusabwehr ...

