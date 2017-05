Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat in der Vorwoche bei deutlich gesunkenen Volumen dennoch zugelegt. Die Vorwoche war wegen Auffahrt um einen Handelstag verkürzt, mit CHF 2,27 Mio. sackte das Volumen in der Berichtsperiode gegenüber der Vorwoche um nahezu 50% ab. Die Zahl der Abschlüsse war mit einem Rückgang um 30% auf 131 weniger prägnant, so die ZKB gegenüber AWP. Der ZKB KMU-Index arbeitete sich in der abgelaufenen Handelswoche um 0.7% auf 1'305.82 Punkte vor.

Insgesamt sei der Handel eher ruhig verlaufen, kommentiert ein Händler gegenüber AWP. Betreffend Volumina stachen die Aktien der Versandapotheke Zur Rose hervor. Sie erzielten mit CHF 0.6 Mio. in 28 Abschlüssen die mit Abstand höchsten Umsätze. Die Apothekengruppe will sich zur Finanzierung der Wachstumspläne frische Mittel beschaffen und könnte dafür noch in diesem Jahr den Börsengang wagen. Wie das Unternehmen mittelte evaluiert der Verwaltungsrat verschiedene Optionen zur Mittelaufnahme, welche einen Börsengang mit Kapitalerhöhung, weitere private Finanzierungen wie auch zusätzliche Fremdfinanzierungen miteinschliessen. Am Dienstag wurde die bereits angekündigte Einladung für die ausserordentliche Generalversammlung am 19. Juni 2017 versandt.

Mit einem Umsatz von fast CHF 0.3 Mio. wurden auch die Partizipationsscheine von Weleda in neun Abschlüssen rege gehandelt. Wie dem kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist, erzielte die Herstellerin von Naturkosmetik und anthroposophischen Arzneimitteln 2016 einen kaum veränderten Umsatz von CHF 390 Mio . Wegen hoher Investitionen in die Forschung und Entwicklung sank der Betriebsgewinn um CHF 10 Mio. auf 25 Mio.. Dennoch stellt Weleda den Aktionären eine um CHF 10 erhöhte Dividende von CHF 35 pro Partizipationsschein in Aussicht. Die Kursausschläge verliefen in engen Bahnen.

Auffällige Bewegungen gab es hingegen bei den Papieren der Basler Beteiligungsgesellschaft Wellinvest AG. Sie gewannen im Berichtszeitraum 3.3% hinzu.

Ihnen folgten mit etwas Abstand die Anteilsscheine der Biotta- und Smothiesaft Herstellers Thurella. Mit einem Volumen von 77 Aktien legten sie um mehr als 1.5% zu.

Das Gegenstück bildeten erneut die Schweizer Zucker-Aktien. In zwei Transaktionen wurden 184 Titel zu CHF 22.50 umgesetzt. Dies bedeutete einen Abschlag von mehr als 11%. Bereits in der Vorwoche haben die Aktien zu den grössten Verlierern gezählt.

Der Westschweizer Erdgasversorger Holdigaz gehörte in der vergangenen Woche mit einem Minus von 1.6% ebenfalls zu den grösseren Verlierern. Die Gesellschaft hat sich mit dem Preisüberwacher auf die Senkung der Gastarife geeinigt. Die einvernehmliche Regelung mit einer Dauer von zwei Jahren sieht eine Preissenkung von rund 6% auf den Transportkosten vor. Ausserdem wird in den nächsten zwei Jahren die Möglichkeiten für eine Preiserhöhung begrenzt.

Auf Nachrichtenseite ist Schützen Rheinfelden Immobilien zu erwähnen. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 weniger Ertrag und einen kleineren Gewinn. Dazu habe nicht zuletzt die im Berichtsjahr gestartete bauliche Umsetzung der in den vergangenen Jahren aufgegleisten Projekte beigetragen. Die an der Generalversammlung 2016 beschlossene ...

