Hannover - Die deutsche Inflationsrate ist im Mai deutlich zurückgegangen - von zuvor 2,0% Y/Y auf nun 1,5% Y/Y bzw. 1,4% Y/Y in der harmonisierten Ausweisung, so die Analysten der Nord LB.Nach dem Auf und Ab in den Vormonaten sei die Preisentwicklung wieder in ruhigem Terrain. Für das CPI Flash Estimate von Eurostat sehe es nach einer Jahresinflationsrate von 1,4 oder 1,5% Y/Y aus. Die Tauben im EZB-Rat würden den Forderungen nach der Vorbereitung eines Kurswechsels gelassener entgegentreten können. Die Inflationsrate habe sich von der Zielmarke der Notenbank wieder ein Stück weit entfernt und der Konjunkturaufschwung habe zuletzt zumindest nicht weiter an Tempo zulegen können. (30.05.2017/alc/a/a)

