Berlin - Unsere Prognose für die Märkte bleibt zuversichtlich, so Larry Hatheway, Group Head GAM Investment Solutions und Chefökonom beim Asset Manager GAM.Die Trends, die vom zweiten Halbjahr 2016 bis zu den ersten Monaten 2017 zu beobachten gewesen seien, dürften andauern. Die Treiber der Marktperformance hätten sich allerdings verändert. 2016 und Anfang 2017 sei die Risikobereitschaft durch positive Wachstumsüberraschungen und eine wachstumsorientierte Politik in Washington unterstützt worden. Derzeit würden Aktien die größte Unterstützung von den Unternehmensgewinnen erhalten. Anfang 2017 hätten sich die Gewinne sowohl in den USA, insbesondere aber auch in Europa und selbst in einigen Schwellenländern erholt.

