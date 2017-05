Frankfurt - Die Metallpreise starten mit gemischten Vorzeichen in die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche, wobei die Preisveränderungen moderat ausfallen, so die Analysten der Commerzbank.Kupfer zeige sich etwas schwächer und handele bei gut 5.600 USD je Tonne. Da die Märkte in China heute noch geschlossen seien, dürfte auch die Liquidität an der LME in London geringer ausfallen. Der größte Kupferschmelzer Chinas, Jiangxi Copper Co., gehe davon aus, dass China in einigen Jahren nur noch Kupferkonzentrat und keine -raffinade mehr importieren werde, da das Land dann über ausreichend eigene Schmelzkapazitäten verfüge. Bis zum Jahr 2020 sollten in China laut Angaben des Unternehmens jedes Jahr neue Schmelzkapazitäten im Umfang von 250 Tsd. Tonnen gebaut werden. Dadurch steige entsprechend der Bedarf an Kupferkonzentrat und die Notwendigkeit, Kupferraffinade zu importieren, nehme ab.

