"Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück weit vorbei", so die deutsche Bundeskanzlerin am vergangenen Wochenende. Während die politische Komponente dieser Aussage relativ klar erscheint, stellt sich jedoch auch ein wenig die Frage, ob sich Deutschland auch aus wirtschaftlicher Sicht neu aufstellen muss. Denn, so meint zumindest Alexander Berger von Daubenthaler & Cie., Donald Trump wird uns wohl noch eine Weile erhalten bleiben. Weshalb, erläutert der Vermögensverwalter bei Börse Stuttgart TV.