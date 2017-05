Symrise will mit dem Einkauf seinen Marktposition in Großbritannien stärken, berichtet die Agentur Reuters. Den Wert der Transaktion teilte der Duftstoff-Hersteller nicht mit. Die Übernahme reiht sich in den Ausbau des Symrise-Geschäfts mit Süßwaren und Gewürzen in Großbritannien. Sie soll bereits Anfang Juli 2017 abgeschlossen sein. Der Obst- und Gemüsesaft-Lieferant Cobell beschäftigt 56 Mitarbeiter ...

