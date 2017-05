In der Chemie-Industrie grassiert das Fusions-Fieber. Nur Weltmarktführer BASF hat schon länger keinen großen Deal gelandet. Ob das klug ist, wird man erst in einigen Jahren wissen. Aktuell bleibt festzuhalten: Organisch wachsen die Ludwigshafener derzeit kaum. Entsprechend mau ist die Dividenden-Dynamik. Trotz boomender Weltkonjunktur steht unter dem Strich für die letzten fünf Jahre ein Plus von weniger als 5% p.a. Immerhin wurde die Ausschüttungsquote nicht allzu sehr strapaziert. Mit 60% liegt der Payout immer noch komfortabel innerhalb des DividendenAdel-Zielkorridors und die Art und Weise, wie BASF das Prinzip der "atmenden Dividende" umsetzt, ist durchaus Vorbild für andere DAX -Konzerne. Das ändert freilich nichts an den...

Den vollständigen Artikel lesen ...