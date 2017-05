NEW YORK (dpa-AFX) - An der technologielastigen US-Börse Nasdaq hat sich die Rekordjagd am Dienstag nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende fortgesetzt. Die Wall Street quittierte ihren jüngsten Höhenflug zugleich mit leichten Verlusten. Klare Impulse fehlten: Schwächelnden Ölpreisen standen gemischt ausgefallene Konjunkturdaten gegenüber. Am Häusermarkt waren die Preise im März etwas stärker als erwartet gestiegen, während sich das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen im Mai überraschend eingetrübt hatte. Bei der Entwicklung von Konsumausgaben und privaten Einkommen im April hatte es keine Überraschungen gegeben.

Der Dow Jones Industrial verlor nach sieben freundlichen Handelstagen zuletzt 0,22 Prozent auf 21 034,75 Punkte. Damit bleibt die Anfang März geknackte Rekordmarke von 21 169 Punkten aber weiterhin in greifbarer Nähe.

Der marktbreite S&P-500-Index fiel um 0,11 Prozent auf 2413,26 Punkte. Am Donnerstag hatte er noch bei 2418,71 Punkten einen neuen Höchststand erreicht. An der Technologiebörse Nasdaq ging die Rally weiter: Der Nasdaq 100 stieg mit plus 0,17 Prozent auf den Höchstkurs von 5798,19 Zählern./ck/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0226 2017-05-30/16:21