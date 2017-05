Die Aktie ist sensationell gelaufen und eine Konsolidierung würde dem Kurs sehr gut zu Gesicht stehen. Aber: Wir haben es hier nicht mit einem Luftschloss zu tun. Die operative Entwicklung gibt den Kursanstieg durchaus her. Vectron hat exzellente Zahlen geliefert, mit bonVito und GetHappy hat das Unternehmen zwei heiße Eisen im Feuer. Zudem sorgt der geplante Aktiensplitt im Verhältnis 1:4 für Fantasie. Der Schritt ist klug, denn allein durch diese Maßnahme wird das Papier optisch günstiger und damit attraktiver für das Auge der Anleger. Wer dabei ist bleibt an Bord und auch für Neueinsteiger ist die Aktie noch interessant.br/>

Das ist ein Ausschnitt aus dem Bernecker Börsenkompass. Sie kennen unseren neuesten Börsenbrief noch nicht? Testen Sie den Bernecker Börsenkompass exklusiv in der App von Finanzen100. Wollen Sie erst mal reinschnuppern? Dann besuchen Sie unsere Börsenkompass-Seite und lesen Sie dort, wie Sie die App installieren und ein kostenloses Probeabo abschließen. Die Adresse lautet: www.bernecker-börsenkompass.de br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info