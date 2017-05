Verringerung der Effekte von Optical Beat Interference ermöglicht MSOs, Glasfaser-Breitband ohne Ausgaben für einen zentralen Schaltschrank zu skalieren

ADTRAN, Inc., (NASDAQ: ADTN), ein führender Anbieter von offenen Netzwerk-Lösungen der nächsten Generation, kündigte heute seine Radio Frequency over Glass- (RFoG) Lösung an, deren Technologie die Effekte von Optical Beat Interference- (OBI) verringert. Diese RFoG-Lösung beschleunigt die FTTH-Initiativen eines MSOs, indem sie die Wiederverwendung vorhandener CATV-Investitionen sowohl in der Kopfstelle als auch im Home unterstützt. Dies verlängert den ROI-Zyklus erheblich, während der Übergang von Hybridfaser-Koax- und CATV-basiertem Triple-Play zu Gigabit-FTTH- und IPTV-fähigen Bereitstellungsmodellen erleichtert wird. Mit der Zunahme an RFoG-Implementierungenr steigt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von OBI stark. OBI entsteht durch gleichzeitige Upstream-Übertragungen von mehreren Kabelmodems Dies führt zu einem beeinträchtigten Empfang bei allen Upstream-Frequenzenü, wase sich auf Bereiche wie Sprach-, Live-Video- und Social Media-Anwendungen auswirkt.

"Die Notwendigkeit, zuverlässige Sprachübertragungen und ultraschnelles Breitband zu unterstützen, ist der Schlüssel zur Sicherung lukrativer Triple-Play-Einnahmen für MSOs in einer sich wandelnden Wettbewerbslandschaft", sagte Erik Keith, Hauptanalytiker bei GlobalData. "MSOs wollen ihre Faserinfrastruktur ausbauen, um Rich Video Content zu unterstützen und ADTRAN RFoG OBI-Lösungen ermöglichen ihnen, die erforderliche Kundenerfahrung liefern und gleichzeitig den FTTH-Service zu beschleunigen, indem sie betriebssicher auf ihre bestehende Hochfrequenz-Infrastruktur zurückgreifen."

ADTRAN bietet eine umfangreiche Reihe von schnell einsetzbaren RFoG-Lösungen an, die einen MicroNode aufweisen, der die Effekte von OBI verringert und als einziger keine neue zentrale Schaltschrankkonstruktion erfordert, die oftmals durch Vorrangs- und Stromquellen-Probleme verzögert werden kann. Diese skalierbare ADTRAN RFoG OBI-Lösung bietet einen verteilten Ansatz für die Verringerung von OBI, der den Übergang zu FTTH-Netzwerken und IPTV-basierten Triple-Play-Diensten erleichtert.

"Durch den Einsatz unserer MicroNodes erhalten ADTRAN-Kabel-MSO-Kunden einen vereinfachten Ansatz für OBI-Minderung und FTTH-Ausbau, der mit 1 G- und 10 G-EPON kompatibel ist und bei bestehenden CATV-Investitonens wie In-Home-Set-Top-Boxen transparent ist", sagte Hossam Salib, Vice President für Kabel- und Wireless-Strategie bei ADTRAN. "MSOs suchen nicht nur nach diesen entscheidenden RFoG-Vorteilen, sondern verlangen auch eine Verringerung der Effekte von OBI, ohne den Aufbau von zentralisierten Schaltschränken. Dies würde nämlich die Markteinführungszeit verzögeren und erhebliches Vorlaufkapital voraussetzen. Die ADTRAN RFoG-Lösung ist die nächste Entwicklungsstufe beim weiteren Ausbau unserer Präsenz im Kabel-MSO-Zugangsnetz."

