Game over: Der Gaming-Spezialist gamigo AG wird das Anleihe-Spielfeld verlassen und seine mit attraktiven 8,50% p.a. fix verzinste Unternehmensanleihe 2013/18 (WKN: A1TNJY) über zuletzt noch etwa 9 Mio. EUR ein Jahr vor dem offiziellen Spielende vorzeitig fällig stellen. Der letzte Spieltag an die hiesigen Börsen wird demnach der 30. Juni 2017 sein. Möglich macht's das in den Anleihebedingungen festgeschriebene ...

