Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Rekorde bei den Aktien der zweiten Reihe prägen am Dienstagnachmittag die europäischen Aktienmärkte, die erste Reihe tritt dagegen auf der Stelle. In Italien haben die Aktien ihre Eröffnungsverluste wieder wettgemacht, in Paris bröckeln sie etwas ab. Der DAX hängt mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 12.626 Punkte weiter seitwärts fest, der Euro-Stoxx-50 tendiert mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 3.566 Punkte etwas leichter.

TecDAX und MDAX setzen zwar ihre Rekordserie fort. Die Dynamik weicht aber auch hier aus dem Markt. Der TecDAX legt um 0,4 Prozent auf 2.286 Punkte zu, vor allem dank weiterer Gewinne von United Internet, die mit einer Kaufempfehlung der UBS um 2,5 Prozent auf 49,21 Euro anziehen.

Der MDAX notiert nach neuen Rekordständen am Vormittag nun wenig verändert. Hier ziehen Lanxess um weitere 1,9 Prozent an auf 68,75 Euro. Am Montag hatte der Kurs mit dem Einstieg von Warren Buffet fast 7 Prozent gewonnen. "Der Einstieg schafft Vertrauen, das sollte den Kurs auch weiter treiben", sagt ein Marktteilnehmer.

Auch bei den Branchenindizes setzt sich kein nachhaltiger neuer Trend durch. Mit den Telekom-Aktien, den Nahrungsmittel-Titeln und den Herstellern der Güter des täglichen Bedarfs stehen ausgerechnet die Gewinner-Branchen der vergangenen Tage mit Abschlägen von bis zu 0,8 Prozent etwas unter Druck. Rohstoff-Titel ziehen dagegen etwas an, hier steigen Glencore um 1,0 Prozent. Sie ersetzen zum Schlusskurs die Aktien von Syngenta im Stoxx-50.

Höhere Risikoaufschläge für Italien

Während sich der Euro nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer bis auf knapp 1,11 Dollar schon wieder auf Stände um 1,1180 Dollar erholt hat, stehen auch italienische Anleihen zeitweise unter Druck. "Italien muss man im Auge behalten, um ein stärkeres politisches Risiko handelt es sich aber noch nicht", sagt ein Marktteilnehmer. Die Spekulation um Neuwahlen hatte die Märkte vorübergehend etwas belastet. Der frühere Premierminister und Parteivorsitzende der Demokraten Matteo Renzi hat vorgezogene Parlamentswahlen noch in diesem Jahr ins Spiel gebracht. Derzeit liegen die Demokraten und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung in den Umfragen gleichauf. Der Risikoaufschlag italienischer Staatsanleihen zu deutschen Langläufern hat sich deshalb zeitweise auf fast 200 Basispunkte ausgeweitet.

Ryanair drehen ins Plus

Gebessert hat sich die Stimmung für Ryanair, die Aktien legen nun um 1,4 Prozent zu. Canaccord verweist mit Blick auf die Geschäftsentwicklung von einem starken Wachstum und hat die Kaufempfehlung bekräftigt. Außerdem hat Ryanair einen Aktienrückkauf im Volumen von 600 Millionen Euro angekündigt

Akzo Nobel verlieren 1,9 Prozent. Hier ist nach einem Gerichtsurteil die Wahrscheinlichkeit weiter gesunken, dass die Niederländer vom US-Konkurrenten PPG übernommen werden.

Die Bank HSBC hat die Uniper-Aktie von "Reduzieren" auf "Halten" erhöht. Uniper steigen um 0,9 Prozent. Nordex hat das Haus dagegen von "Halten" auf "Reduzieren" gesenkt, der Kurs fällt um 2,8 Prozent. Eine Kaufempfehlung inklusive eines höheren Kursziels von UBS lässt die Aktie der Deutschen Börse um 1,4 Prozent steigen, damit ist die Aktie größter Gewinner im DAX.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.565,67 -0,37 -13,28 8,36 Stoxx-50 3.222,85 -0,26 -8,34 7,05 DAX 12.625,61 -0,03 -3,34 9,97 MDAX 25.275,70 -0,03 -6,60 13,91 TecDAX 2.283,18 0,32 7,27 26,02 SDAX 11.138,84 0,00 -0,05 17,01 FTSE 7.527,11 -0,27 -20,52 5,38 CAC 5.305,89 -0,50 -26,58 9,12 Bund-Future 162,27 0,04 0,96 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:26 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1190 +0,72% 1,1110 1,1181 +6,4% EUR/JPY 124,29 +0,85% 123,24 124,43 +1,1% EUR/CHF 1,0906 +0,09% 1,0896 1,0907 +1,8% EUR/GBP 0,8695 +0,24% 0,8674 1,1488 +2,0% USD/JPY 111,06 +0,15% 110,89 111,29 -5,0% GBP/USD 1,2870 +0,46% 1,2812 1,2844 +4,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,15 49,99 -1,3% -0,65 -13,4% Brent/ICE 51,27 52,29 -2,0% -1,02 -12,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.263,79 1.266,98 -0,3% -3,20 +9,8% Silber (Spot) 17,37 17,40 -0,2% -0,03 +9,1% Platin (Spot) 943,80 956,50 -1,3% -12,70 +4,5% Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,2% -0,01 +1,7% ===

