MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) will an diesem Freitag zum zweiten Mal in diesem Jahr den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Das Gespräch in kleinem Kreis solle am Freitagmittag am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg stattfinden, sagte Seehofer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München. "So ist es geplant." Im März war Seehofer mit einer Wirtschaftsdelegation in Moskau zu Gast gewesen, ein Jahr nach einem Termin bei Putin im Februar 2015.

Anlass für Seehofers Reise nach St. Petersburg ist ein geplanter Milliarden-Deal des Linde-Konzerns. Seehofer und Putin wollen nach Angaben der Staatskanzlei gemeinsam bei der Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens zwischen dem Industriegase- und Anlagenbau-Unternehmen und einem russischen Unternehmen dabei sein.

Die "Süddeutsche Zeitung" hatte berichtet, das Geschäft im Umfang von etwa einer Milliarde Euro umfasse die Lieferung von Gasanlagen und die Bereitstellung von mehreren hundert Ingenieuren. Die fertige Anlage solle aus Erdöl oder Erdgas Vorprodukte für Kunststoffe erzeugen. Gebaut werden soll sie demnach in der russischen Teilrepublik Tatarstan. Ein Linde-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren./ctt/DP/jha

ISIN DE0006483001

