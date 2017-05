Dübendorf (ots) -



Im Jahr 2016 vermittelten die Schweizer Temporärunternehmen 1,9

Prozent mehr Einsatzstunden. Das zeigt der vom Branchenverband

swissstaffing neu lancierte Swiss Staffingindex. Dahinter stehen die

Geschäftszahlen von rund 200 Schweizer Temporärunternehmen. Mit 3,3

Prozent mehr gearbeiteten Stunden im ersten Quartal 2017 deutet der

Swiss Staffingindex für 2017 eine weitere Beschleunigung der

Schweizer Wirtschaft an.



Frankenschock überwunden



Die Temporärbranche ist am Puls der Schweizer Wirtschaft.

Temporärunternehmen stellen allen Wirtschaftszweigen kurzfristig

Arbeitskräfte zur Verfügung. Georg Staub, Präsident von

swissstaffing, weiss aus langjähriger Erfahrung: «Höherer

Personalbedarf und eine bessere Auftragslage machen sich sofort in

den Geschäftszahlen der Personaldienstleister bemerkbar.» Der Swiss

Staffingindex zeigt dies eindrucksvoll. Der Frankenschock hat in der

Temporärbranche ein tiefrotes Minus hinterlassen. Um fast 4 Prozent

brachen die geleisteten Einsatzstunden im Jahr 2015 ein. Sie sind die

Währung, in der die Branche rechnet. Seit Mitte 2016 stehen die

Zeichen wieder auf Wachstum. In den letzten drei Quartalen konnte die

Branche im Vergleich zum Vorjahr um deutlich mehr als 2 Prozent

zulegen.



200 Temporärunternehmen, 40 Prozent Marktanteil, ein Index



Der neue Swiss Staffingindex vereint die Einsatzstunden von rund

200 Schweizer Personalverleihern in einem Indikator für den

Temporärmarkt. Zu den Firmen gehören Branchengrössen wie die Adecco

Human Ressources AG, Manpower AG, Randstad Schweiz AG, Kelly Services

Schweiz AG, Interiman Group Holding SA, dasteam ag oder Bellini

Personal AG. Mit 66 Millionen gearbeiteten Einsatzstunden deckt der

neue Index 40 Prozent des Schweizer Temporärmarktes ab. Das ist

möglich, weil neben den Grossunternehmen auch die Daten vieler

kleiner KMU in den Index fliessen. Dank den innovativen

Softwarelösungen von Realisator, M&D Solutions, Softsite und btv-data

können die grossen und kleinen Temporärunternehmen in der Schweiz für

die Temporärarbeitenden schnell und unkompliziert den korrekten

Mindestlohn bestimmen und sie richtig sozialversichern. Das schafft

Sicherheit für Temporärarbeitende wie Unternehmen und ermöglicht

durch eine automatisierte Datenlieferung der Softwareanbieter an eine

neutrale Instanz den Swiss Staffingindex. Das garantiert zuverlässige

Indexdaten auf qualitativ höchstem Niveau.



Optimistischer Ausblick



«Das Plus von 3,3 Prozent im ersten Quartal stimmt uns

optimistisch für die Entwicklung der Temporärbranche im Jahr 2017»,

berichtet Marius Osterfeld, Ökonom bei swissstaffing, «Die Wirtschaft

nimmt offenbar an Fahrt auf. Mit Sorge verfolgen wir bei

swissstaffing die zunehmenden Bemühungen zur Regulierung des

flexiblen Schweizer Arbeitsmarkts. Ein Bürokratiemonster rund um die

Stellenmeldepflicht kann das zarte Pflänzchen Wachstum ebenso

ersticken wie eine Umsetzung der unzähligen Regulierungsideen der

Gewerkschaften.» Wie sich die Temporärbranche und die

Gesamtwirtschaft weiterentwickeln, wird in Zukunft der Swiss

Staffingindex quartalsweise zeigen.



Weitere Informationen:



Auf der Folgeseite finden Sie die Eckdaten des Index und den

Vergleich des neuen Swiss Staffingindex mit dem

gesamtwirtschaftlichen KOF-Geschäftslageindikators. Weitere

Statistiken unter finden Sie über diesen Link http://ots.ch/QOMoV.



Die Eckdaten des Swiss Staffingindex:

Berücksichtigte Temporärunternehmen 200 Unternehmen

Erfasste Einsatzstunden pro Jahr 66 Millionen

Marktabdeckung 40 Prozent

Periodizität der Veröffentlichung quartalsweise

Datenerhebung monatlich

Nächster provisorischer Erscheinungstermin 27. Juli 2017

Quelle: swissstaffing, Q1/2017.



swissstaffing ist das Kompetenz- und Servicezentrum der Schweizer

Personaldienstleister. Als Arbeitgeberverband vertritt swissstaffing

die Anliegen seiner über 370 Mitglieder gegenüber Politik, Wirtschaft

und Gesellschaft. swissstaffing ist Sozialpartner des GAV

Personalverleih, dem Vertragswerk mit den meisten unterstellten

Arbeitnehmenden in der Schweiz.



Studie zur Situation der Temporärarbeitenden in der Schweiz: Im

Auftrag von swissstaffing führt das Marktforschungsinstitut

gfs-Zürich regelmässig Befragungen durch. Zur aktuellen Studie

gelangen Sie über diesen Link http://ots.ch/nHSCg.



