FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Dienstag nach guten Konjunkturdaten aus Frankreich zugelegt. Außerdem sorgten enttäuschende US-Wirtschaftszahlen für Auftrieb. Am Nachmittag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung über 1,12 US-Dollar und erreichte ein Tageshoch bei 1,1205 Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch fast einen Cent tiefer notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1173 (Montag: 1,1188) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8950 (0,8938) Euro.

Gute Signale aus Frankreich sorgten für den ersten Auftrieb beim Eurokurs. Das französische Bruttoinlandsprodukt hatte sich im ersten Quartal mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent etwas stärker entwickelt als bisher gedacht. Außerdem hatte sich die Stimmung der französischen Verbraucher im Mai aufgehellt und war laut der Statistikbehörde Insee auf das beste Niveau seit fast zehn Jahren gestiegen.

Am Nachmittag lieferten enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA weiteren Auftrieb für den Eurokurs. Im Mai war die Konsumlaune der US-Bürger überraschend schwach ausgefallen. Vor diesem Hintergrund konnte ein kräftiger Rückgang der Inflation in Deutschland die Gemeinschaftswährung nicht belasten. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone war die Teuerung im Mai auf 1,5 Prozent gesunken, nach einer Inflation von 2,0 Prozent im April. Eine schwächere Inflation nimmt ein Stück weit den Druck von der EZB, die Geldschleusen wieder zu schließen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86793 (0,87093) britische Pfund, 123,97 (124,57) japanische Yen und 1,0903 (1,0900) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1262,70 (zuletzt Freitag: 1256,95) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 36 433,00 (Montag: 36 577,00) Euro./jkr/tos/he

ISIN EU0009652759

AXC0242 2017-05-30/16:52