Baden-Baden (ots) - Dienstag, 30. Mai 2017 (Woche 22)/30.05.2017



20.15 Marktcheck



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Schimmel im Vollautomat - so eklig sind Kaffee-Vollautomaten Kaffee-Vollautomaten stehen in vielen privaten Haushalten. Ein Blick in das Innere der Maschinen ist oft wenig erbaulich: Schleimschichten im Wassertank, Schimmel und Pilze im Auffangbehälter sowie Bakterien in der Brühgruppe. Doch ist das auch gesundheitsschädlich? "Marktcheck" klärt auf.



Todesfalle Bahnübergang - wenn Sparmaßnahmen Leben kosten 40 Prozent der rund 17.000 Bahnübergänge in Deutschland sind technisch nicht gesichert. Immer wieder kommt es an ihnen zu Unfällen und Toten, Lokführer werden traumatisiert. Dabei gäbe es Möglichkeiten, das Problem zu lösen.



Balance-Produkte - von wegen gesund und ausgewogen Sogenannte "Balance"-Produkte findet man inzwischen in vielen Supermärkten - ob als Frischkäse, Joghurt oder Getränk. Die meisten verbinden diese Lebensmittel mit leichter und ausgewogener Ernährung. Doch die vermeintlich gesünderen Produkte sind oft genau das Gegenteil. Ausgerechnet bei ihnen haben manche Hersteller den Zuckergehalt sogar erhöht.



Frisches Grün - so gedeihen Küchenkräuter richtig gut Frische Küchenkräuter im Topf sind oft nach einer Woche schon wieder Vergangenheit. "Marktcheck" testet Tricks, die Schnittlauch, Petersilie oder Basilikum lange frisch halten sollen.



Das fragwürdige Geschäft mit Potenzmitteln - was hilft wirklich bei Impotenz? Erektionsstörungen sind für viele ein Tabuthema. Pharmaindustrie und Werbebranche freuen sich, das Geschäft mit Potenzmitteln boomt. Doch Vorsicht ist geboten. Viele Mittel wirken nicht, andere sind gesundheitsgefährdend. Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann klärt, was gegen erektile Dysfunktion helfen kann.



Tipp der Woche - alte Lebensmittel auffrischen Vertrocknetes Brot, Pizza vom Vortag oder alter Käse müssen nicht unbedingt in den Müll. "Marktcheck" testet Tricks, die ältere Lebensmittel wieder auffrischen sollen.



Sonntag, 04. Juni 2017 (Woche 23)/30.05.2017



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



09.50 So schön ist Deutschland



Eine musikalische Reise von Ahlbeck bis zur Zugspitze Erstsendung: 03.10.2014 in MDR



Montag, 12. Juni 2017 (Woche 24)/30.05.2017



WH-Vermerk beachten!



09.20 SR: Meine Traumreise in die Sextner Dolomiten (WH von SA) Einmal auf die Große Zinne



Erstsendung: 05.09.2015 in SWR/SR



Montag, 26. Juni 2017 (Woche 26)/30.05.2017



Geändertes Erstsendedatum beachten!



22.00 Sag die Wahrheit



Die SWR Rateshow Erstsendung: 21.03.2016 in SWR/SR Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Folge 409



Montag, 26. Juni 2017 (Woche 26)/30.05.2017



Geändertes Erstsendedatum beachten!



03.45 Sag die Wahrheit (WH) Die SWR Rateshow Erstsendung: 21.03.2016 in SWR/SR Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Folge 409



