Wien - Mit 1. Juli 2017 wird Mag. Roland Gröll (52) von der Vienna Insurance Group (VIG) in den Vorstand der Wiener Städtischen Versicherung und Donau Versicherung wechseln. Mag. Gerhard Lahner (40) wird CFO der Kooperativa pojistovna, a.s., und Vorstandsmitglied der Ceská podnikatelská pojistovna, a.s. (CPP) in Prag.

Mag. Roland Gröll wird sein Vorstandsmandat in der Vienna Insurance Group mit Ende Juni 2017 zurücklegen. Vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen Gremien wird er mit 1. Juli den bisher von Mag. Gerhard Lahner verantworteten IT-Bereich der beiden Österreichtöchter übernehmen. Er wird, neben der Sicherstellung der IT-Funktionalität für Wiener Städtische und Donau, vor allem das wichtige Thema der Digitalisierung und die Umsetzung des Projekts "Fit for future" verantworten. Mag. Roland Gröll war neben seinen Länderverantwortungen bereits bisher für den IT-Bereich auf Holdingebene zuständig. Seine Agenden in der VIG werden von den Vorstandskolleginnen und -kollegen übernommen.

Mag. Roland Gröll studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien und trat im Jahr 1994 in den Versicherungskonzern ein. Er war seither in mehreren Funktionen für die Wiener Städtische Versicherung, im Vorstand der Donau Versicherung und der Vienna Insurance Group tätig.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates der tschechischen VIG- Konzerntöchter, wird Mag. Gerhard Lahner ab 1. Juli 2017 Finanzvorstand der Kooperativa und Mitglied des Vorstandes der CPP. Die Tschechische Republik ist nach Österreich der zweitgrößte Markt der VIG. Die tschechischen Gesellschaften haben zuletzt im ersten Quartal 2017 von allen Ländern den insgesamt größten EGT Beitrag erwirtschaftet.

Mag. Gerhard Lahner ist seit 2002 für die VIG tätig. Er war von 2006 bis 2014 in verschiedenen Gruppenfunktionen, vor allem bei den tschechischen Gesellschaften, tätig. Seit März 2014 ist er Mitglied des Vorstandes der Donau Versicherung. Er hat zuletzt in seiner Vorstandsfunktion für die Wiener Städtische und Donau den IT-Bereich verantwortet.

